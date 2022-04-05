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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Санкції в дії: Shell не може заплатити за російський газ

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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5 квітня, 18:30
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Нафтогазовий гігант не може оплатити поставки блакитного палива з РФ за новою схемою
Нововведення в Росії – на шкоду самій же Росії
Нововведення в Росії – на шкоду самій же Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Компанія Shell має два довгострокові контракти з Росією, а відтак має знайти спосіб заплатити за блакитне паливо.

Як передає Bloomberg, після накладення Великою Британією санкцій на Газпромбанк, заплатити за російський газ за кремлівською "рублевою" схемою не вийде.

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Згадані контракти еквівалентні 1,5% річного експорту "Газпрому" іноземним клієнтам. Але скористатися послугами підсанкційного банку Shell не зможе, єдиний варіант – шукати інші можливості.

Російський газовий монополіст знає про цю проблему та обіцяє допомогти компанії з пошуком рішень.

Вихід з ринку

Транснаціональна компанія Shell однією з перших заявила про поетапну відмову від закупівлі російської нафти, газу та інших продуктів. Нових контрактів також не укладатимуть, але продовжать отримувати поставки за довгостроковими контрактами до їхнього завершення.

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Наприкінці березня у Великій Британії наклали санкції щодо Газпромбанку та Альфа-Банку. Заморозили і активи державної судноплавної компанії "Совкомфлот".

У відповідь на дії Заходу, Путін придумав "контрсанкції" та вирішив змусити світ платити в рублях. Спочатку шантаж стосувався лише оплати в "дерев’яних" за отримане блакитне паливо в Європі.

Однак уже зараз в Кремлі говорять про "прототипну систему" і те, щоб країни платили в рублях не лише за газ, а й узагалі за всі отримані товари з РФ. Дмитро Пєсков заявив, що санкції підірвали в країні довіру до долара і євро.

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