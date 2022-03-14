Сдержанная позиция? Кулеба назвал страну, не желающую отказываться от ресурсов из РФ

Дмитрий Кулеба назвал сферы, в которых одна из ведущих стран ЕС не хочет давить на Россию

Кулеба назвал страну, не желающую отказываться от ресурсов из РФ / Фото: Getty Images, Facebook / МИД Украины, Коллаж: Сегодня

Страны мира наложили более 3 тысяч различных ограничений на Россию, которая начала войну на территории Украины. Наиболее действенной санкцией есть отказ от российских энергетических ресурсов.

Как сказал во время онлайн-брифинга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Германия является проблемной страной в плане отказа от импорта нефти и газа из России.

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Если США, Великобритания и Канада активно отказываются покупать российские ресурсы, то официальный Берлин достаточно сдержан в этом. Глава МИД Украины подчеркнул, что Германия сильно зависит от энергоносителей из России, но при сильном желании можно найти выход из ситуации.

Еще одна сфера, в которой немецкая власть занимает неоднозначную позицию, – это отключение новых российских банков от международной платежной системы SWIFT. Кроме того, Украина призывает закрыть мировые порты для грузов из России.

В то же время Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Германия играла ключевую роль при внедрении первых пакетов санкций Евросоюза. В частности, и в остановке сертификации русского газопровода "Северный поток – 2".

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Отказ от ресурсов РФ

Первыми о запрете импорта нефти и газа из России заговорили в США. Соответствующее решение огласил президент Джо Байден 8 марта.

Сразу после этого РФ стали покидать энергетические гиганты. В частности, датская Shell решила не просто прекратить все проекты с Россией, но и не покупать у нее ресурсы. Эстафету поддержали BP и Eni.

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Раньше мы рассказывали, что Дмитрий Кулеба призвал мир предотвратить третью мировую войну. По его словам, хотя страны боятся катастрофы, Украина противостоит агрессору, а поддержка оружием и санкциями ускорит нашу победу.

Санкции против России влияют на биржевые колебания. После исторического рекорда на площадках фиксируют стремительное падение цен на газ в Европе – снижение почти вдвое.