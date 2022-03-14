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Сдержанная позиция? Кулеба назвал страну, не желающую отказываться от ресурсов из РФ

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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14 марта, 18:10
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Дмитрий Кулеба назвал сферы, в которых одна из ведущих стран ЕС не хочет давить на Россию
Кулеба назвал страну, не желающую отказываться от ресурсов из РФ
Кулеба назвал страну, не желающую отказываться от ресурсов из РФ / Фото: Getty Images, Facebook / МИД Украины, Коллаж: Сегодня

Страны мира наложили более 3 тысяч различных ограничений на Россию, которая начала войну на территории Украины. Наиболее действенной санкцией есть отказ от российских энергетических ресурсов.

Как сказал во время онлайн-брифинга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Германия является проблемной страной в плане отказа от импорта нефти и газа из России.

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Если США, Великобритания и Канада активно отказываются покупать российские ресурсы, то официальный Берлин достаточно сдержан в этом. Глава МИД Украины подчеркнул, что Германия сильно зависит от энергоносителей из России, но при сильном желании можно найти выход из ситуации.

Еще одна сфера, в которой немецкая власть занимает неоднозначную позицию, – это отключение новых российских банков от международной платежной системы SWIFT. Кроме того, Украина призывает закрыть мировые порты для грузов из России.

В то же время Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Германия играла ключевую роль при внедрении первых пакетов санкций Евросоюза. В частности, и в остановке сертификации русского газопровода "Северный поток – 2".

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Отказ от ресурсов РФ

Первыми о запрете импорта нефти и газа из России заговорили в США. Соответствующее решение огласил президент Джо Байден 8 марта.

Сразу после этого РФ стали покидать энергетические гиганты. В частности, датская Shell решила не просто прекратить все проекты с Россией, но и не покупать у нее ресурсы. Эстафету поддержали BP и Eni.

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Раньше мы рассказывали, что Дмитрий Кулеба призвал мир предотвратить третью мировую войну. По его словам, хотя страны боятся катастрофы, Украина противостоит агрессору, а поддержка оружием и санкциями ускорит нашу победу.

Санкции против России влияют на биржевые колебания. После исторического рекорда на площадках фиксируют стремительное падение цен на газ в Европе – снижение почти вдвое.

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Для Украины самая большая проблема заключается в том, что санкции Запада будут вводиться не сразу всеми странами, а по мере того, как будут находить замену российским энергоресурсам. Думаю, что этот процесс может растянуться до конца года, после чего они дадут полномасштабный эффект и в РФ начнется глобальный экономический кризис.

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Сержант Дерусова Инна Николаевна - старший боевой медик. С начала вторжения российских войск выполняла задачи в городе Ахтырка Сумской области: спасла более 10 украинских военнослужащих, вытащив их из-под вражеского огня. Погибла от артиллерийских обстрелов оккупантов, оказывая помощь раненым. Первая женщина – Герой Украины, которой это звание присвоено посмертно.

Герої не вмирають!
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