Стримана позиція? Кулеба назвав країну, яка не хоче відмовлятись від ресурсів з РФ

Дмитро Кулеба назвав сфери, в яких одна з провідних країн ЄС не хоче тиснути на Росію

Кулеба назвав країну, яка не хоче відмовлятись від ресурсів з РФ / Фото: Getty Images, Facebook / МИД Украины, Колаж: Сьогодні

Країни світу наклали понад 3 тисячі різних обмежень на Росію, яка розпочала війну на території України. Найбільш дієвою санкцією є відмова від російських енергетичних ресурсів.

Як сказав під час онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Німеччина є проблемною країну щодо відмови від імпорту нафти та газу з Росії.

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Якщо США, Велика Британія та Канада активно відмовляються купувати російські ресурси, то офіційний Берлін досить стриманий у цьому. Глава МЗС України підкреслив, що Німеччина сильно залежить від енергоносіїв з Росії, але за сильного бажанні можна було б знайти вихід із ситуації.

Ще одна сфера, у якій німецька влада займає неоднозначну позицію, є відключення нових російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. Окрім цього, Україна закликає закрити світові порти для вантажів з Росії.

Водночас Дмитро Кулеба підкреслив, що Німеччина відіграла головну роль під час впровадження перших пакетів санкцій Євросоюзу. Зокрема, і в зупинці сертифікації російського газопроводу "Північний потік – 2".

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Відмова від ресурсів РФ

Першими про заборону імпорту нафти й газу з Росії заговорили США. Відповідне рішення оголосив президент Джо Байден 8 березня.

Одразу після цього РФ почали покидати енергетичні гіганти. Зокрема, данська Shell вирішила не просто припинити всі проєкти з Росією, а й не купувати в неї ресурси. Естафету підтримали BP та Eni.

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Раніше ми розповідали, що Дмитро Кулеба закликав світ відвернути третю світову війну. За його словами, хоч країни бояться катастрофи, Україна протистоїть агресору, а підтримка зброєю та санкціями пришвидшить нашу перемогу.

Санкції проти Росії впливають і на біржові коливання. Після історичного рекорду на майданчиках фіксують стрімке падіння цін на газ у Європі – зменшення майже вдвічі.