Снова со светом: энергетики вернули электроснабжение 8 населенным пунктам в Донецкой области

Несмотря на усилия энергетиков, без света продолжают оставаться еще 318 пунктов в Донецкой области

Энергетики продолжают работы в Донецкой области / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки аварийно-ремонтные бригады смогли восстановить электропитание в 8 населенных пунктах Донецкой области. Несмотря на сложную ситуацию с боевыми действиями в области, энергетики смогли вернуть свет 7 тысячам семей.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

Реклама

"Активные боевые действия в Донецкой области продолжаются. Энергетикам ДТЭК удалось полностью или частично вернуть свет жителям 8 населенных пунктов. Благодаря этому снова со светом – 7193 семьи в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах", – сообщили в компании.

Пока без света остается 318 населенных пунктов в Донецкой области. Самыми сложными направлениями остаются:

Славянский;

Авдеевский;

Марьинский;

Торецкий;

Бахмутский;

Великоновоселковский.

"Вражеские обстрелы приводят к масштабным повреждениям электрооборудования и линий электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты" , – отметили в ДТЭК.

Реклама

Ранее "Сегодня" рассказывали, как проект Stop Bloody Energy разрушает экономику РФ, и какой большой концерн решил выйти из РФ после попадания в черный список.