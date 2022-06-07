Снова со светом: энергетики вернули электроснабжение 8 населенным пунктам в Донецкой области

За прошедшие сутки аварийно-ремонтные бригады смогли восстановить электропитание в 8 населенных пунктах Донецкой области. Несмотря на сложную ситуацию с боевыми действиями в области, энергетики смогли вернуть свет 7 тысячам семей.
Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.
"Активные боевые действия в Донецкой области продолжаются. Энергетикам ДТЭК удалось полностью или частично вернуть свет жителям 8 населенных пунктов. Благодаря этому снова со светом – 7193 семьи в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах", – сообщили в компании.
Пока без света остается 318 населенных пунктов в Донецкой области. Самыми сложными направлениями остаются:
- Славянский;
- Авдеевский;
- Марьинский;
- Торецкий;
- Бахмутский;
- Великоновоселковский.
"Вражеские обстрелы приводят к масштабным повреждениям электрооборудования и линий электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты" , – отметили в ДТЭК.
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