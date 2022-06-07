Знову зі світлом: енергетики повернули електропостачання 8 населеним пунктам на Донеччині

За добу аварійно-ремонтні бригади змогли відновити електроживлення у 8 населених пунктах Донецької області. Попри складну ситуацію з бойовими діями в області енергетики змогли повернути світло 7 тисячам родин.
Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.
"Активні бойові дії на Донеччині тривають. Енергетикам ДТЕК вдалося повністю чи частково повернути світло жителям 8 населених пунктів. Завдяки цьому знову зі світлом – 7193 родини у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах", – повідомили в компанії.
Поки що без світла залишається 318 населених пунктів Донецької області. Найскладнішими напрямками залишаються:
- Слов’янський;
- Авдіївський;
- Мар’їнський;
- Торецький;
- Бахмутський;
- Великоновосілківський.
"Ворожі обстріли призводять до масштабних пошкоджень електрообладнання та ліній електропередач. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоби проводити ремонти", – зазначили в ДТЕК.
Раніше "Сьогодні" розповідали, як проєкт Stop Bloody Energy руйнує економіку РФ і який великий концерн вирішив вийти з РФ після потрапляння до чорного списку.