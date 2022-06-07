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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Знову зі світлом: енергетики повернули електропостачання 8 населеним пунктам на Донеччині

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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7 червня, 12:09
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Незважаючи на зусилля енергетиків, без світла продовжують залишатися ще 318 пунктів у Донецькій області
Енергетики продовжують роботи у Донецькій області
Енергетики продовжують роботи у Донецькій області / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

За добу аварійно-ремонтні бригади змогли відновити електроживлення у 8 населених пунктах Донецької області. Попри складну ситуацію з бойовими діями в області енергетики змогли повернути світло 7 тисячам родин.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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"Активні бойові дії на Донеччині тривають. Енергетикам ДТЕК вдалося повністю чи частково повернути світло жителям 8 населених пунктів. Завдяки цьому знову зі світлом – 7193 родини у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах", – повідомили в компанії.

Поки що без світла залишається 318 населених пунктів Донецької області. Найскладнішими напрямками залишаються:

  • Слов’янський;
  • Авдіївський;
  • Мар’їнський;
  • Торецький;
  • Бахмутський;
  • Великоновосілківський.

"Ворожі обстріли призводять до масштабних пошкоджень електрообладнання та ліній електропередач. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоби проводити ремонти", – зазначили в ДТЕК.

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Раніше "Сьогодні" розповідали, як проєкт Stop Bloody Energy руйнує економіку РФ і який великий концерн вирішив вийти з РФ після потрапляння до чорного списку.

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