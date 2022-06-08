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Угроза для всей Европы? Почему "Северный поток – 1" нужно немедленно остановить

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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8 июня, 16:59
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Эксперт рассказала, почему газопровод "Северный поток – 1" нарушает европейское законодательство
"Северный поток - 1" нужно немедленно остановить
"Северный поток - 1" нужно немедленно остановить / Фото: Nord Stream 2, Коллаж: Сегодня

Необходимо в ближайшее время пересмотреть статус российского обходного газопровода "Северный поток – 1", поскольку он был запущен с нарушением законодательства и несет опасность для Украины и всего ЕС.

Об этом заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова в комментарии НВ.

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Белькова объяснила, что в 2020 году немецкое правительство на 10 лет сделало исключение из общих правил и вывело этот газопровод из-под действия европейского законодательства.

"Решение принималось на основании предположений, что газопровод будет способствовать укреплению безопасности поставок газа в Европу. Хотя и этот газопровод, и "Северный поток – 2" строились с нарушением Регламентов ЕС и исключительно для того, чтобы вытеснить надежного партнера — украинскую ГТС – с европейского рынка, усилить экономическое и политическое давление на страны Европы", – рассказывает представительница "Оператора ГТС".

Эксперт отметила, что с начала 2022 года "Северный поток – 1" был загружен на 97%, а украинская ГТС только на 19% своих мощностей.

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Что это означает?

Россия снова использует свое монопольное положение и пытается устранить Украину с газового рынка Европы.

Белькова подчеркнула, что украинские мощности могли бы полностью обеспечивать ЕС поставками голубого топлива, поэтому бояться остановки "Северного потока – 1" не стоит.

"Напомним, осенью 2021 года все были уверены, что "Северный поток – 2" запустят в работу. Но мы продолжали сражаться", – говорит Белькова и утверждает, что эти же шаги будут предприняты по отношению к "Северному потоку – 1".

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В долгосрочной перспективе, по мнению эксперта, "Северный поток – 1", и "Северный поток – 2" представляют угрозу безопасности поставок, и Европа не поняла это в свое время и даже пожертвовала своими принципами.

Однако ошибку еще можно исправить, и делать это нужно сейчас.

"Сегодня" ранее писали, на сколько упали поставки голубого топлива из РФ с начала войны, и рассказывали, где Украина будет искать газ к следующему отопительному сезону.

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