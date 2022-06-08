Загроза для усієї Європи? Чому "Північний потік-1" потрібно негайно зупинити

Експерт розповіла, чому газопровід "Північний потік – 1" порушує європейське законодавство

"Північний потік - 1" слід негайно зупинити / Фото: Колаж: Сьогодні

Необхідно найближчим часом переглянути статус російського обхідного газопроводу "Північний потік – 1", оскільки він був запущений з порушенням законодавства і несе небезпеку для України та всього ЄС.

Про це заявила директор з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями "Оператора ГТС України" Ольга Бєлькова в коментарі НВ.

Реклама

Белькова пояснила, що у 2020 році німецький уряд на 10 років зробив виняток із загальних правил і вивів цей газопровід з-під дії європейського законодавства.

"Рішення ухвалювалося на підставі припущень, що газопровід сприятиме зміцненню безпеки постачання газу до Європи. Хоча і цей газопровід, і "Північний потік – 2" будувалися з порушенням Регламентів ЄС і виключно для того, щоб витіснити надійного партнера – українську ГТС – з європейського ринку, посилити економічний та політичний тиск на країни Європи", – розповідає представниця "Оператора ГТС".

Експерт зазначила, що з початку 2022 року "Північний потік – 1" було завантажено на 97%, а українську ГТС лише на 19% власних потужностей.

Реклама

Що це означає?

Росія знову використовує своє монопольне становище та намагається усунути Україну з газового ринку Європи.

Бєлькова наголосила, що українські потужності могли б повністю забезпечувати ЄС постачанням блакитного палива, тому боятися зупинки "Північного потоку – 1" не варто.

"Нагадаємо, восени 2021 року всі були впевнені, що "Північний потік – 2" запустять у роботу. Але ми продовжували боротися", – каже Бєлькова і стверджує, що ці кроки будуть зроблені стосовно "Північного потоку – 1".

Реклама

У довгостроковій перспективі, на думку експерта, "Північний потік – 1", та "Північний потік – 2" представляють загрозу безпеці поставок, і Європа не зрозуміла це свого часу і навіть пожертвувала своїми принципами.

Проте помилку ще можна виправити, і робити це потрібно зараз.

"Сьогодні" раніше писали, на скільки впали постачання блакитного палива з РФ з початку війни, та розповідали, де Україна шукатиме газ до наступного опалювального сезону.