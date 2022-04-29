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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Восстановление продолжается: как энергетики возвращают свет жителям Киевщины

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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29 апреля, 16:23
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Ремонтные бригады компании ДТЭК возобновили электроснабжение уже для 75% семей на Киевщине
Свет постепенно возвращают в дома Киевской области
Свет постепенно возвращают в дома Киевской области / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Уже 75% семей в освобожденных от российских оккупантов городах Киевской области получили электроснабжение в свои дома.

Работу начали еще в начале апреля. Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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В Киевской области работает 60 ремонтных бригад

"Мы начали возобновлять электроснабжение в этих районах с начала апреля, как только защитники Украины выбили оккупантов. И начинали мы почти с 530 населенных пунктов. Почти 170 тысяч человек были без света. И за эти дни мы возобновили энергоснабжение уже 75% семей", – сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона.

Он добавил, что пока без света остаются еще 31 тыс. жителей Киевской области.

Также Сахарук отметил, что в этом регионе работает 60 бригад. Эти бригады не только из Киева, но и из Одесской и Днепропетровской областей.

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Напомним, с начала войны специалисты компании ДТЭК Ахметова вернули свет для 1,3 млн потребителей.

Какая ситуация со светом в Донецкой области

В Донецкой области за сутки энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для 9403 семьи в 17 населенных пунктах Покровского, Бахмутского и Краматорского районов.

Из-за обстрелов российских оккупантов без света остаются 240 населенных пунктов в Донецкой области.

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"Самые сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", – отметили в ДТЭК.

Раньше мы писали, в каких регионах Украины возобновили работу интернета, и рассказывали, как украинская энергосистема поможет странам ЕС.

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