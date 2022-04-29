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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Відновлення триває: як енергетики повертають світло жителям Київщини

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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29 квітня, 16:23
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Ремонтні бригади компанії ДТЕК відновили електропостачання вже для 75% родин на Київщині
Світло поступово повертають у домівки на Київщині
Світло поступово повертають у домівки на Київщині / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Вже 75% родин у звільнених від російських окупантів містах Київської області отримали електропостачання у свої домівки.

Роботу почали ще на початку квітня. Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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На Київщині працює 60 ремонтних бригад

"Ми почали відновлювати електропостачання в цих районах з початку квітня, як тільки захисники України вибили окупантів. І починали ми майже з 530 населених пунктів. Майже 170 тисяч людей були без світла. І за ці дні ми відновили енергопостачання вже 75% родин", – сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону.

Він додав, що поки що без світла залишаються ще 31 тис. жителів Київської області.

Також Сахарук зазначив, що в цьому регіоні працює 60 ремонтних бригад. Ці бригади не лише з Києва, а і Одеської та Дніпропетровської областей.

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Нагадаємо, від початку війни спеціалісти компанії ДТЕК Ахметова повернули світло для 1,3 млн споживачів.

Яка ситуація зі світлом на Донеччині

У Донецькій області за добу енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 9 403 родини у 17 населених пунктах Покровського, Бахмутського та Краматорського районів.

Через обстріли російських окупантів без світла залишаються 240 населених пунктів у Донецькій області.

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"Найскладніші напрямки – Лиманський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький та Великоновосілківський. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України для того, аби проводити ремонти ліній", – зазначили у ДТЕК.

Раніше ми писали, в яких регіонах України відновили роботу інтернету, та розповідали, як українська енергосистема допоможе країнам ЄС.

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