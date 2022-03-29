Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Компании

Еще один удар по агрессору: из России вышел крупнейший в мире производитель подшипников

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 марта, 15:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Компания SKF больше не будет поставлять свою продукцию в страну-агрессор Российскую Федерацию
Крупные компании продолжают выход из РФ
Крупные компании продолжают выход из РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Санкции против Российской Федерации за ее агрессию против Украины только набирают обороты. Ежедневно разные компании делают заявления о выходе с рынка агрессора и прекращение всех бизнес-связей.

Теперь о таком решении заявила и компания SKF крупнейший производитель подшипников в мире и в России. Об этом сообщил бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Реклама

Поставка деталей в Россию прекратилась, завод закрыли

SKF остановила свой завод в российском городе Тверь, а также больше не будет поставлять свою основную продукцию подшипники в Россию. И это, как отметил Дубилет, удар не только экономический, но и военный.

Дело в том, что подшипники один из ключевых элементов для производства российских вагонов. В том числе и тех, на которых возят военную технику, в том числе к украинским границам. Также этими подшипниками пользуются на заводах КАМАЗ и ГАЗ.

Сейчас есть информация о том, что в России товарных запасов подшипников осталось на 1-2 месяца. Однако есть еще несколько компаний, которые тоже являются поставщиками таких деталей. Но они пока никак не отреагировали на российскую агрессию, их заявлений еще ждут.

Реклама

Санкции против России

После полномасштабного вторжения войск России в Украину против российской нефти и газа выступили США, Великобритания и Польша отказались покупать ресурсы агрессора. Рынок РФ оставили мировые нефтяные компании – Shell, ВР, Eni, E.ON.

На мировом рынке фиксируют подорожание фьючерсных контрактов на нефть, по которым еще 18 марта просили 110 долларов за баррель.

Ранее мы рассказывали, что РФ целенаправленно бьет по украинским нефтебазам крылатыми ракетами, чтобы спровоцировать дефицит топлива и сорвать посевную. Также мы писали о том, в каких сферах ожидают рабочий бум после войны.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Опрос
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Начало конца
Новая обложка журнала TIME
Что ждет Россию?
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
Надежный тыл
Помочь Героям!
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
39,97
39,97
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
35,00
-
Опрос

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять