Еще один удар по агрессору: из России вышел крупнейший в мире производитель подшипников

Компания SKF больше не будет поставлять свою продукцию в страну-агрессор Российскую Федерацию

Крупные компании продолжают выход из РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Санкции против Российской Федерации за ее агрессию против Украины только набирают обороты. Ежедневно разные компании делают заявления о выходе с рынка агрессора и прекращение всех бизнес-связей.

Теперь о таком решении заявила и компания SKF – крупнейший производитель подшипников в мире и в России. Об этом сообщил бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

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Поставка деталей в Россию прекратилась, завод закрыли

SKF остановила свой завод в российском городе Тверь, а также больше не будет поставлять свою основную продукцию – подшипники – в Россию. И это, как отметил Дубилет, удар не только экономический, но и военный.

Дело в том, что подшипники – один из ключевых элементов для производства российских вагонов. В том числе и тех, на которых возят военную технику, в том числе к украинским границам. Также этими подшипниками пользуются на заводах КАМАЗ и ГАЗ.

Сейчас есть информация о том, что в России товарных запасов подшипников осталось на 1-2 месяца. Однако есть еще несколько компаний, которые тоже являются поставщиками таких деталей. Но они пока никак не отреагировали на российскую агрессию, их заявлений еще ждут.

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Санкции против России

После полномасштабного вторжения войск России в Украину против российской нефти и газа выступили США, Великобритания и Польша отказались покупать ресурсы агрессора. Рынок РФ оставили мировые нефтяные компании – Shell, ВР, Eni, E.ON.

На мировом рынке фиксируют подорожание фьючерсных контрактов на нефть, по которым еще 18 марта просили 110 долларов за баррель.

Ранее мы рассказывали, что РФ целенаправленно бьет по украинским нефтебазам крылатыми ракетами, чтобы спровоцировать дефицит топлива и сорвать посевную. Также мы писали о том, в каких сферах ожидают рабочий бум после войны.