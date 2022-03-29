Ще один удар по агресору: з Росії вийшов найбільший у світі виробник підшипників

Компанія SKF більше не постачатиме своєї продукції до країни-агресорки Російської Федерації

Великі компанії продовжують вихід з РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Санкції проти Російської Федерації за її агресію проти України тільки набирають обертів. Щодня різні компанії роблять заяви про вихід з ринку агресора та припинення усіх бізнесових зв'язків.

Тепер про таке рішення заявила і компанія SKF – найбільший виробник підшипників у світі і у Росії. Про це повідомив колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

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Постачання деталей до Росії припинилось, завод закрили

SKF зупинила свій завод у російському місті Твер, а також більше не постачатиме своєї основної продукції – підшипників – до Росії. І це, як наголосив Дубілет, удар не лише економічний, а і військовий.

Річ у тому, що підшипники – один з ключових елементів для виробництва російських вагонів. Зокрема і тих, на яких возять військову техніку, в тому числі до українських кордонів. Також цими підшипниками користуються на заводах КАМАЗ та ГАЗ.

Зараз є інформація про те, що в Росії товарних запасів підшипників лишилось на 1-2 місяці. Проте є ще кілька компаній, які теж є постачальниками таких деталей. Однак вони поки ніяк не відреагували на російську агресію, на їхні заяви ще чекають.

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Санкції проти Росії

Після повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну проти російської нафти та газу виступили США, Велика Британія та Польща, які відмовилися купувати ресурси агресора. Ринок РФ залишили світові нафтові компанії – Shell, ВР, Eni, E.ON.

На світовому ринку фіксують подорожчання ф'ючерсних контрактів на нафту, за якими ще 18 березня просили 110 доларів за барель.

Раніше ми розповідали, що РФ цілеспрямовано б'є по українських нафтобазах крилатими ракетами, щоб спровокувати дефіцит палива та зірвати посівну. Також ми писали про те, у яких сферах очікують робочий бум після війни.