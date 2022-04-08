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СЕГОДНЯ Industry Компании

"Укрзалізниця" будет поставлять Запорожстали сырье и отгружать продукцию

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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8 апреля, 14:37
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"Укрзалізниця" поможет комбинату Запорожсталь с решением логистических проблем, возникших из-за военных действий
Промышленные предприятия возобновляют работу
Промышленные предприятия возобновляют работу / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

Из-за войны на промышленных предприятиях возникли проблемы с логистикой. В новых реалиях необходимо найти альтернативные пути снабжения сырья и отгрузки готовой продукции.

Поэтому отныне "Укрзалізниця" будет помогать Запорожстали с решением логистических проблем. Об этом заявил глава правления компании Александр Камышин.

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Запорожсталь возобновляет работу

Группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского приняла решение о частичном выводе из режима горячей консервации подразделений комбината Запорожсталь. Сейчас на предприятии приступили к раздуванию доменных печей № 3 и 4.

На запуске доменного производства присутствовали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин, а также народные депутаты Украины.

Руководство государства понимает, что важной составляющей восстановления экономики является стабильная работа металлургических предприятий, поэтому окажет им всестороннюю поддержку – в этом представителей Запорожстали заверил Александр Кубраков.

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Готовы поддерживать металлургов в решении логистических проблем и в "Укрзалізниці".

"Железная дорога всегда была опорой экономики. В военное время мы стали опорой безопасности – помогаем эвакуировать население, ввозить гуманитарную помощь. И сейчас мы понимаем, что нужно восстанавливать экономику, нужно помогать предприятиям запускаться. Сегодня на Запорожстали мы увидели раздувание двух печей. Для нас это важно, потому что, во-первых, это восстановление экономики, это работа и зарплата для людей, во-вторых – это налоги, а в третьих – это тонна груза, которая нам, железной дороге, дает работу. наша работа в поисках новых логистических функций поможет заводу запустить и другие две печи и выйти на полную мощность", – заметил Камышин.

"Запорожкокс" частично возобновил работу

Со 2 марта 2022 года из-за обострения военных действий в Украине Метинвест перевел часть оборудования "Запорожкокс" в режим горячей консервации. Уже в начале апреля ситуация стабилизировалась, и на заводе частично возобновилась работа.

"Запорожкокс" частично возобновил работу углеподготовительного и коксового цехов, цехов улавливания, сероочистки, а также вспомогательных подразделений. Завод постепенно выводит из режима консервации на плановые производственные параметры три коксовых батареи – КБ №2, 5, 6.

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Раньше мы рассказывали, как бизнесмены из списка Forbes помогают украинской армии, а также какие предприятия присоединились к борьбе с российским агрессором.

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