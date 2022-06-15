Ціни на нафту набирають обертів: скільки коштує Brent та WTI

Розповідаємо, чому нафта продовжує дорожчати та що впливає на вартість чорного золота зараз

Еталонні марки нафти знову дорожчають

У середу, 15 червня, ціни на нафту еталонних марок продовжили своє зростання на тлі відсутності побоювань з приводу попиту на паливо. На формування ціни також вплинуло рішення про підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи США.

Про це повідомляє Reuters.

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Так, серпневі ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 46 центів, або на 0,4%, до 121,32 долара за барель. Наголошується, що у вівторок, 14 червня, вартість цієї марки знизилася на 0,9%.

Ф'ючерси на американську нафту марки WTI зросли на 41 цент, або на 0,3%, до 119,34 долара за барель. Ще на початку дня вартість нафти досягла позначки 118,22 дол.

Видання пише, що інфляція, що зросла, змусила інвесторів і нафтових трейдерів готуватися до великого кроку Федрезерву США цього тижня – підвищення процентної ставки на 75 базисних пунктів, що спровокує найбільше за десятиліття збільшення процентної ставки в США.

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При цьому аналітик сінгапурської компанії DailyFX Леона Лю вважає, що ціни на нафту ще можуть помітно послабити по відношенню до долара у короткостроковій перспективі.

"Яструбова" позиція ФРС може підштовхнути інвесторів до перетікання в безпечний долар і вдарити по чутливих до ризику активах, таких як нафта", – сказала експерт.

Нафта Brent на порозі серйозного подорожчання

Аналітики прогнозують, що еталонна марка нафти Brent, яку добувають у Північному морі, серйозно подорожчає у третьому кварталі 2022 року.

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За оцінками інвестиційної компанії Goldman Sachs, середня ціна за барель досягне 135 доларів, а пікова вартість може cягнути 140 доларів за барель.

Ці прогнози як мінімум на 10 доларів за барель вищі за попередні.

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