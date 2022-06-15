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Ціни на нафту набирають обертів: скільки коштує Brent та WTI

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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15 червня, 13:30
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Розповідаємо, чому нафта продовжує дорожчати та що впливає на вартість чорного золота зараз
Еталонні марки нафти знову дорожчають
Еталонні марки нафти знову дорожчають

У середу, 15 червня, ціни на нафту еталонних марок продовжили своє зростання на тлі відсутності побоювань з приводу попиту на паливо. На формування ціни також вплинуло рішення про підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи США.

Про це повідомляє Reuters.

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Так, серпневі ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 46 центів, або на 0,4%, до 121,32 долара за барель. Наголошується, що у вівторок, 14 червня, вартість цієї марки знизилася на 0,9%.

Ф'ючерси на американську нафту марки WTI зросли на 41 цент, або на 0,3%, до 119,34 долара за барель. Ще на початку дня вартість нафти досягла позначки 118,22 дол.

Видання пише, що інфляція, що зросла, змусила інвесторів і нафтових трейдерів готуватися до великого кроку Федрезерву США цього тижня – підвищення процентної ставки на 75 базисних пунктів, що спровокує найбільше за десятиліття збільшення процентної ставки в США.

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При цьому аналітик сінгапурської компанії DailyFX Леона Лю вважає, що ціни на нафту ще можуть помітно послабити по відношенню до долара у короткостроковій перспективі.

"Яструбова" позиція ФРС може підштовхнути інвесторів до перетікання в безпечний долар і вдарити по чутливих до ризику активах, таких як нафта", – сказала експерт.

Нафта Brent на порозі серйозного подорожчання

Аналітики прогнозують, що еталонна марка нафти Brent, яку добувають у Північному морі, серйозно подорожчає у третьому кварталі 2022 року.

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За оцінками інвестиційної компанії Goldman Sachs, середня ціна за барель досягне 135 доларів, а пікова вартість може cягнути 140 доларів за барель.

Ці прогнози як мінімум на 10 доларів за барель вищі за попередні.

Раніше "Сьогодні" розповідали, скільки доходів від нафти витрачає Росія на війну проти України. Також ми писали, який нафтовий гігант планує збільшити видобуток сировини

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