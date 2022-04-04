Далі без Росії: Британія збудує нові АЕС

Королівство планує побудувати шість або сім нових електростанцій до 2050 року

Британія хоче збільшити ядерну потужність за рахунок будівництва нових АЕС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поки весь демократичний світ продовжує вводити санкції проти фінансового сектора РФ через війну в Україні, Велика Британія розробила план будівництва нових атомних електростанцій. Це допоможе серйозно послабити енергозалежність від Росії.

Про це пише видання The Sunday Telegraph.

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Свої ядерні потужності Велика Британія планує посилити до 2050 року. Курс збільшення виробництва ядерної енергії стане частиною значного розширення виробництва власної енергетики.

За словами міністра енергетики країни Квасі Квартенга, уряд планує провести заміну майже всіх АЕС і побудувати 6 або 7 нових потужніших станцій.

До 2030 року зупинять роботу всі АЕС, що нині працюють, крім однієї. Таким чином, частка ядерного покоління має сягнути 15-25%.

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Паніка у Росії

Поки Кремль продовжує спроби знищити Україну, населення РФ починає відчувати на собі вплив західних санкцій. Зокрема, російські олігархи ховають своє майно в офшорах, щоб захистити його від конфіскації.

Банки Росії стали обкрадати клієнтів. У Сбербанку без попередження відкривають сейфи, а в "Тінькофф" на мільйони рублів покарали користувачів, які вигідно конвертували валюту. Тепер їхні рахунки у мінусовому балансі або заблоковані.

Водночас російська влада продовжує брехати власному народові. У Кремлі переконують росіян, що змусили Європу платити за газ у рублях, хоча для країн ЄС у договорах нічого не змінилося.