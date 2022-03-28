Ефект доміно: через війну в Україні "збунтувалися" ціни на сталь

Сталь продовжує дорожчати навіть незважаючи на те, що західні країни не застосовували санкції безпосередньо до російських сталеливарних компаній

Сталь продовжує дорожчати через війну в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Продовжується війна Росії в Україні та небачені за розмахом західні санкції проти РФ, вже позначаються на економіках України, Росії та Європи. Наприклад, європейські ціни на сталь продовжують своє зростання, оскільки військові дії в Україні порушили логістику, спровокували санкції та призвели до різкого зростання цін на енергоносії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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Повідомляється, що з першого дня агресії Росії у незалежній Україні, гарячекатаний рулон у Європі подорожчав майже на 40%. Зростання цін спостерігається в Північній Америці та Китаї, правда там вони подорожчали всього на 7-8%.

При цьому аналітики вважають, що сталь на світових ринках і в Європі дорожчатиме і надалі, оскільки війна в Україні триває і може перерости у затяжний конфлікт.

"Звичайно, схоже, що ціни продовжать зростати у короткостроковій перспективі. Ми прогнозуємо, що ціни знову підскочать до кінця цього місяця та у квітні. Постачання було серйозно порушено в Європі, і це займе деякий час, щоб вирішити всі проблеми ", – розповіла аналітик Кайє Аюб із консалтингової компанії MEPS International.

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Зазначається також, що Україна та Росія займають лідируючі позиції у світі з виробництва сталі. На ці країни припадає п'ята частина імпорту до ЄС.

"У Європі цінова влада явно, як і раніше, залишається за сталеливарними заводами. Втрата близько 20% імпорту готової сталі з Росії/України стискає ринок", – Каже аналітик UBS Ендрю Джонс.

Цінова політика на ринках також змінюється через високі витрати на енергію, оскільки війна в Україні спровокувала новий стрибок цін на нафту та газ, що призвело до зростання цін на електроенергію.

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Повний вплив конфлікту ще не виявився в даних про виробництво, але, за словами аналітика Bank of America Майкла Відмера, виробництво сталі в Європі в січні вже знизилося до найнижчого сезонного рівня з 2009 року.

Зміни на ринку металургії

На Лондонській біржі пропонують бойкотувати російський метал. Профільний комітет пропонує відмовитися від продажу російської міді та взагалі не купувати її у країни-агресора.

Водночас Україна через війну з Росією перестала експортувати сталь на світовому ринку. Зупинилися виробництва у Маріуполі та Запоріжжі, що призвело до підвищення цін на продукцію в Європі.

Українські виробники неону також призупинили свою роботу, а вони постачали до 54% ресурсу на світовий ринок. Неон використовують для лазерів з виготовлення чіпів, тому очікують дефіциту та зростання цін на ринку технологій.

Раніше ми розповідали, що Китай хоче скористатися ситуацією для розширення свого впливу ринок кольорових металів, а у світі подорожчав нікель.