Енергетики повернули світло тисячам родинам на Донбасі — де саме

10 тис. родин на Донбасі тепер знову зі світлом

З початку війни ДТЕК інтенсивно працює над відновленням світла в домівки українців / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Енергетики завдяки успішним діям ЗСУ повернули світло для 10 тисяч родин в зоні бойових дій в Донецькій області.

Про це повідомили в ДТЕК Ріната Ахметова.

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Як розповіли в компанії, попри масовані артобстріли, поремонтували електромережі та повернули світло у 8 населених пунктів Краматорського та Бахмутського районів Донеччини.

"Знову зі світлом – 10 тисячі домогосподарств. Зокрема, вдалося повернути світло 3,5 тисяч будинків міста Торецьк, що напередодні, за повідомленням поліції, зазнало масштабних обстрілів", — повідомили в ДТЕК.

Зауважимо, що без світла залишаються 315 населених пунктів Донецької області. Найскладніші напрямки – Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

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"Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 127 добу та відновлюють обладнання та лінії знову й знову, щойно це стає можливим", - зазначають в ДТЕК.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проєкт "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

ДТЕК передав захисникам пальне

Група ДТЕК передала ще 39 тис. літрів газового конденсату на потреби Збройних сил України та територіальної оборони у Полтавській області.

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"Полтавщина стала надійним тилом і великим гуманітарним хабом. Вся область, всі наші люди згуртувалися задля перемоги: військові, тероборона, медики, рятувальники, волонтери, влада та бізнес. Разом переможемо", – сказав голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Загалом ЗСУ і тероборона Полтавщини вже отримали від ДТЕК понад 60 тис. л пального конденсату, а також 8 одиниць транспорту.

Раніше ми писали, чому Україна настільки важлива для Європи, а також розповідали, хто такі "Герої енергетичного фронту".