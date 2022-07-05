Хочуть бути першими у світі: яку технологію тестують у Німеччині на залізниці

Німецька залізниця перевіряє, чи можливо виробляти електроенергію на залізничних коліях

У Німеччині тестують видобуток електроенергії зі шпал / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Німецький концерн Deutsche Bahn та британська енергетична компанія Bankset тестують роботу фотоелектричних систем на залізничних коліях у Німеччині.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії Bankset.

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Зазначається, що сонячні батареї встановлені на шпали. Фахівці вважають, що така конструкція допоможе виробляти до 0,1 МВт електроенергії на кілометр.

Якщо врахувати всю довжину німецької залізничної мережі в 33 тис. км (майже 60 тис. км шляхів), то потенційні обсяги вироблення електроенергії таким чином можна порівняти з потужностями кількох атомних електростанцій.

Автобус на водні

Унікальна розробка була представлена у червні 2022 року у Польщі. Водневий автобус NesoBus, який може проїхати без дозаправки 450 км.

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Єдині викиди, які виробляє NesoBus – це чиста водяна пара. Автобус завдовжки 12 метрів і може одночасно перевозити до 93 пасажирів, включаючи 37 сидячих.

Заправляється автобус за 15 хвилин, а витрата водню на 100 км становить 5,5 кг.

Раніше ми писали, що в Україні знайшли ще одну нагоду видобувати водень, і розповідали, скільки грошей хоче залучити наша країна у розвиток зеленої енергетики.