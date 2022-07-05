Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
📢 Ракетные обстрелы ⚠ Угроза из Беларуси 🎆 "Хлопки" в России Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Хотят быть первыми в мире: какую технологию тестируют в Германии на железной дороге

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 июля, 13:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Немецкая железная дорога проверяет, возможно ли производить электроэнергию на ж/д путях
В Германии тестируют добычу электроэнергии со шпал
В Германии тестируют добычу электроэнергии со шпал / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Немецкий концерн Deutsche Bahn и британская энергетическая компания Bankset тестируют работу фотоэлектрических систем на железнодорожных путях в Германии.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании Bankset.

Реклама

Отмечается, что солнечные батареи установлены на шпалы. Специалисты считают, что такая конструкция поможет производить до 0,1 МВт электроэнергии на километр.

Если учесть всю протяженность германской железнодорожной сети в 33 тыс. км (почти 60 тыс. путей), то потенциальные объемы выработки электроэнергии таким образом можно сравнить с мощностями нескольких атомных электростанций.

Автобус на водороде

Уникальная разработка была представлена в июне 2022 года в Польше. Водородный автобус NesoBus, который может проехать без дозаправки 450 километров.

Реклама

Единственные выбросы, которые производит NesoBus – это чистый водяной пар. Авто длиной 12 метров и может одновременно перевозить до 93 пассажиров, включая 37 сидячих.

Заправляется такой автобус за 15 минут, а расход водорода на 100 км составляет 5,5 кг.

Ранее мы писали, что в Украине нашли еще одну возможность добывать водород, и рассказывали, сколько денег хочет привлечь наша страна для развитии зеленой энергетики.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтяной рынок
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
🚘 Актуалка для владельцев авто
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.2/35.7
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.2/35.6
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.15/35.55
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.3/35.9
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.15/35.45
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.7/35.6
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.0
Green energy 🍀
В Китае испытали уникальную технологию
Читать
Торговля
Крупнейшие партнеры США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Япония Япония
$210,1
5
Германия Германия
$200,4
6
Южная Корея Южная Корея
$160,8
7
Британия Британия
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Индия Индия
$113,4
10
Вьетнам Вьетнам
$112,8
Больше
Энергорынок
Как ЕС разрывает связи с РФ👇
Читать
Американские горки
Доллар на черном рынке
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,58 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
39,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
37,77
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
-
56,99
39,97
-
50,99
57,99
38,88
-
50,00
55,00
39,95

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять