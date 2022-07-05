Хотят быть первыми в мире: какую технологию тестируют в Германии на железной дороге

Немецкая железная дорога проверяет, возможно ли производить электроэнергию на ж/д путях

В Германии тестируют добычу электроэнергии со шпал / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Немецкий концерн Deutsche Bahn и британская энергетическая компания Bankset тестируют работу фотоэлектрических систем на железнодорожных путях в Германии.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании Bankset.

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Отмечается, что солнечные батареи установлены на шпалы. Специалисты считают, что такая конструкция поможет производить до 0,1 МВт электроэнергии на километр.

Если учесть всю протяженность германской железнодорожной сети в 33 тыс. км (почти 60 тыс. путей), то потенциальные объемы выработки электроэнергии таким образом можно сравнить с мощностями нескольких атомных электростанций.

Автобус на водороде

Уникальная разработка была представлена в июне 2022 года в Польше. Водородный автобус NesoBus, который может проехать без дозаправки 450 километров.

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Единственные выбросы, которые производит NesoBus – это чистый водяной пар. Авто длиной 12 метров и может одновременно перевозить до 93 пассажиров, включая 37 сидячих.

Заправляется такой автобус за 15 минут, а расход водорода на 100 км составляет 5,5 кг.

Ранее мы писали, что в Украине нашли еще одну возможность добывать водород, и рассказывали, сколько денег хочет привлечь наша страна для развитии зеленой энергетики.