Корабель тоне? Що буде з РФ після заборони імпорту нафти

Розбираємось, як заборона на імпорт нафти вплине на економіку РФ

Заборона імпорту нафти: що буде з економікою РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Санкції з боку США, зокрема заборона на імпорт нафти і газу, не надто вбивчі для РФ, але тренд, заданий цією подією, призведе до подальшого тиску на Росію.

Про це "Сьогодні" розповіли експерти в ексклюзивному коментарі.

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Так, за словами аналітика TeleTrade Сергія Родлера, рішення США про заборону імпорту російської нафти не приведе РФ до катастрофи, адже російські компанії постачали головним чином важку нафту, під яку заточено низку американських заводів, які раніше співпрацювали з Венесуелою.

"Так і Росія навряд чи отримає серйозну шкоду, тому що на США припадає близько 10% експорту, який можна переорієнтувати на азіатські країни", – каже Сергій Родлер.

За його словами, основна шкода буде завдана по глобальній економіці через прискорення інфляції, яка і так перебуває на вкрай високих значеннях. Подальші заборони лише призведуть до зростання нафтових цін: з 24 лютого вартість бареля марки Brent зросла на 30%.

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Експерти також зазначають, що стрибок світових цін на нафту, швидше за все, призведе до різкого подорожчання бензину в Україні. За оцінкою директора консалтингової компанії А-95 Сергія Куюна, Україні варто знизити податки, які були закладені в ціну бензину, інакше скоро літр палива коштуватиме українцеві 50 гривень.

Відмова від російських енергоресурсів

Ще до офіційного рішення США про повну відмову від російських нафти та газу оголосив нафтовий гігант із Данії У Royal Dutch Shell.

Компанія заявила, що негайно виходить з усіх російських проєктів, закриє АЗС на території агресора, припинить закупівлю сирої нафти в РФ, а також виробництво авіаційного палива та мастильних матеріалів.

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