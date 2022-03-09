Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Корабель тоне? Що буде з РФ після заборони імпорту нафти

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 березня, 18:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розбираємось, як заборона на імпорт нафти вплине на економіку РФ
Заборона імпорту нафти: що буде з економікою РФ
Заборона імпорту нафти: що буде з економікою РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Санкції з боку США, зокрема заборона на імпорт нафти і газу, не надто вбивчі для РФ, але тренд, заданий цією подією, призведе до подальшого тиску на Росію.

Про це "Сьогодні" розповіли експерти в ексклюзивному коментарі.

Реклама

Так, за словами аналітика TeleTrade Сергія Родлера, рішення США про заборону імпорту російської нафти не приведе РФ до катастрофи, адже російські компанії постачали головним чином важку нафту, під яку заточено низку американських заводів, які раніше співпрацювали з Венесуелою.

"Так і Росія навряд чи отримає серйозну шкоду, тому що на США припадає близько 10% експорту, який можна переорієнтувати на азіатські країни", – каже Сергій Родлер.

За його словами, основна шкода буде завдана по глобальній економіці через прискорення інфляції, яка і так перебуває на вкрай високих значеннях. Подальші заборони лише призведуть до зростання нафтових цін: з 24 лютого вартість бареля марки Brent зросла на 30%.

Реклама

Експерти також зазначають, що стрибок світових цін на нафту, швидше за все, призведе до різкого подорожчання бензину в Україні. За оцінкою директора консалтингової компанії А-95 Сергія Куюна, Україні варто знизити податки, які були закладені в ціну бензину, інакше скоро літр палива коштуватиме українцеві 50 гривень.

Відмова від російських енергоресурсів

Ще до офіційного рішення США про повну відмову від російських нафти та газу оголосив нафтовий гігант із Данії У Royal Dutch Shell.

Компанія заявила, що негайно виходить з усіх російських проєктів, закриє АЗС на території агресора, припинить закупівлю сирої нафти в РФ, а також виробництво авіаційного палива та мастильних матеріалів.

Реклама

Раніше "Сьогодні" розповідали, хто та як допомагає Україні боротися із російською агресією, і писали, як Росія поступово перетворюється на другу Північну Корею.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти