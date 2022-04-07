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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

У Київській та Донецькій області відновили електропостачання 8 тис. родин

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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7 квітня, 12:52
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Аварійні бригади повернули світло для 7 854 осель в 28 містах та селах Київської та Донецької областей, що були знеструмлені через обстріли російських окупантів
Людям з гарячих точок повертають в домівки світло
Людям з гарячих точок повертають в домівки світло / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, ДТЕК

Аварійні бригади ДТЕК розпочали відновлення електропостачання в населених пунктах Київщини, звільнених Збройними силами України від російських окупантів. Світло повертають і в домівки жителів Донецької області.

Про це повідомили в ДТЕК Ріната Ахметова.

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"Протягом 6 квітня електромонтерам вдалося повністю або частково відновити електропостачання для 6 527 родин в 26 населених пунктах Київської області, зокрема в Броварському районі у селі Лук'янівка; у Бучанському районі у селах Гореничі, Стоянка, Шпитьки та смт Макарів", – повідомили в компанії.

Спеціалісти ДТЕК почали відновлювати електропостачання в районах Київщини, звільнених Збройними силами України від російських окупантів. Роботи проводять після розмінування цих територій.

Без світла залишаються мешканці ще 434 населених пунктів у Київській області.

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7 квітня енергетики планують виконувати роботи з відновлення електропостачання ще у 11 населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів Київської області.

В Донецькій області енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 1 327 родин в 2 населених пунктах.

Захисникам Запоріжжя передали амуніцію

Компанія Метінвест передала 200 комплектів бронежилетів та аптечок українським захисникам у Запоріжжі. Загалом скерували 10 мільйонів євро на закупівлю засобів захисту для військових.

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Раніше компанія Метінвест скерувала 500 тисяч доларів на закупівлю засобів захисту для бійців територіальної оборони Запоріжжя.

Раніше ми розповідали, що для жителів Кривого Рогу закупили гуманітарну допомогу на 17,5 млн грн. До наборів входили ліки та продукти, які роздали місцевим жителям і переселенцям.

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