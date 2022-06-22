В Україні зупинилася переробка нафти: що сталося

Через ворожі атаки не працює жоден нафтопереробний завод в Україні

В Україні зупинилася переробка нафти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні через дії російських окупантів повністю зупинилася нафтопереробна галузь. Все через цілеспрямовані ракетні обстріли з боку Росії.

Про це сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на прес-конференції.

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За його словами, Росія обстрілює українські нафтопереробні заводи практично з перших днів повномасштабної війни.

Атаки окупантів ускладнили логістику нафтопродуктів на український ринок, що, зі свого боку, розвинуло дефіцит пального.

"Вся нафтопереробка в Україні зараз через масовані неодноразові атаки агресора не працює і складно забезпечувати логістику нафтопродуктів на український ринок, через що виникає їх дефіцит", – сказав Вітренко.

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Він також зазначив, що дефіцит пального в Україні протримається доти, поки не вирішаться проблеми з логістикою.

"Коли ми отримаємо повністю управління та мережу АЗС, ми приєднаємось до вирішення проблем на ринку пального та забезпечуватимемо стабільність, прозорість, справедливість цін на цьому ринку" , – додав він.

Обстріли НПЗ у Кременчуці

Уперше найбільший НПЗ України у Кременчуці було обстріляно російськими ракетами ще 2 квітня. В результаті всю інфраструктуру заводу було знищено, підприємство зупинило роботу.

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24 квітня росіяни повторно атакували нафтопереробний завод. Унаслідок обстрілу одна людина загинула, а ще сім отримали поранення різного ступеня важкості. Тоді по Кременчуцькій ТЕЦ та по Кременчуцькому НПЗ вдарили дев'ять ворожих ракет.

12 травня окупанти випустили ще чотири ракети по непрацюючому підприємству.

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