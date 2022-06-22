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В Україні зупинилася переробка нафти: що сталося

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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22 червня, 17:11
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Через ворожі атаки не працює жоден нафтопереробний завод в Україні
В Україні зупинилася переробка нафти
В Україні зупинилася переробка нафти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні через дії російських окупантів повністю зупинилася нафтопереробна галузь. Все через цілеспрямовані ракетні обстріли з боку Росії.

Про це сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на прес-конференції.

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За його словами, Росія обстрілює українські нафтопереробні заводи практично з перших днів повномасштабної війни.

Атаки окупантів ускладнили логістику нафтопродуктів на український ринок, що, зі свого боку, розвинуло дефіцит пального.

"Вся нафтопереробка в Україні зараз через масовані неодноразові атаки агресора не працює і складно забезпечувати логістику нафтопродуктів на український ринок, через що виникає їх дефіцит", – сказав Вітренко.

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Він також зазначив, що дефіцит пального в Україні протримається доти, поки не вирішаться проблеми з логістикою.

"Коли ми отримаємо повністю управління та мережу АЗС, ми приєднаємось до вирішення проблем на ринку пального та забезпечуватимемо стабільність, прозорість, справедливість цін на цьому ринку" , – додав він.

Обстріли НПЗ у Кременчуці

Уперше найбільший НПЗ України у Кременчуці було обстріляно російськими ракетами ще 2 квітня. В результаті всю інфраструктуру заводу було знищено, підприємство зупинило роботу.

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24 квітня росіяни повторно атакували нафтопереробний завод. Унаслідок обстрілу одна людина загинула, а ще сім отримали поранення різного ступеня важкості. Тоді по Кременчуцькій ТЕЦ та по Кременчуцькому НПЗ вдарили дев'ять ворожих ракет.

12 травня окупанти випустили ще чотири ракети по непрацюючому підприємству.

Раніше ми розповідали, хто затримує постачання бензину в Україну, і що відбувається з пальним у сусідній Польщі.

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