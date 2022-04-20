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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Вихід один! Як зупинити репресивну машину РФ

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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20 квітня, 17:32
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Допоможуть зупинити звірства Росії в Україні наші міжнародні партнери
Енергетичний сектор Росії слід перестати фінансувати
Енергетичний сектор Росії слід перестати фінансувати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У країни-агресорки виникнуть проблеми з фінансуванням армії та репресивного апарату, якщо міжнародні партнери України припинять фінансувати енергетичний сектор Росії.

Про це розповів міністр енергетики з питань євроінтеграції Ярослав Демченков в інтерв’ю "Укрінформу".

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За його словами, якщо світ докладе зусиль і зупинить фінансування енергетичного сектору, то у Путіна виникне проблема з:

  • виплатою пенсій;
  • виплатою субсидій;
  • фінансуванням машини пропаганди;
  • фінансуванням репресивних органів і армії.

На думку міністра, попри всі погрози, Росія не припинить постачати газ до Європи.

"Припустимо, він призупиняє постачання природного газу. Певний час росіяни цей газ закачуватимуть у свої сховища. Але сховища майже повні, тому що узимку росія, накачуючи їх, не постачала достатньо газу до ЄС", – зауважив Демченков.

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"Що тоді вони мають робити? Знайти інші ринки. У Росії кажуть, що це Китай та Індія. Але там немає газогонів. Вихід буде один – закривати свої газові родовища. Це – вбивство всієї газової галузі Росії, бо вона втратить 70% потенціалу своїх родовищ під час консервації", – додав він.

Чому всі чекають заборони на російську нафту

За словами експертів, ембарго на нафту РФ – це одна з необхідних умов для того, щоб зупинити війну в Україні.

Як пояснив раніше "Сьогодні" економіст Олексій Лупоносов, близько 40 млрд євро лише за енергоресурси було переведено до РФ Євросоюзом, а допомога, надана за цей же час Україні від ЄС, становила лише 8 млрд".

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У зв'язку з цим постає питання – як світова спільнота зможе приборкати Путіна, якщо тільки за енергоресурси і лише від країн ЄС він отримує близько 40 млрд євро за 40 днів, тобто майже по мільярду на день.

"Тому вимога стратегів з усіх країн, які нас підтримують, полягає в тому, щоб Росію припинили підживлювати живими грошима", – розповідає аналітик.

Путіну потрібно платити зарплати тим самим військовим і налагоджувати нові канали експорту через Китай. Зупинити це можна, перекривши потік валют у Росію, а цьому допоможе ембарго на енергоресурси.

"Сьогодні" раніше писали, як Путін війною в Україні знищує життя простих росіян, а також ми розповідали, що відбувається з російським рублем.

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Як зачищають ринок
Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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1
Угорщина Угорщина
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