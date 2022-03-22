Закрити небо над Україною: у ДТЕК закликали НАТО запобігти техногенній катастрофі

Атомні електростанції в Україні можуть стати ціллю російських окупантів та створити техногенну катастрофу світового масштабу.
Таку думку озвучив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук та закликав НАТО й країни Заходу закрити небо над українськими АЕС від російських ракет.
"Припинити це можливо або введенням безпольотної зони над атомними станціями, або шляхом перемоги над загарбниками", – наголосив Сахарук.
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Він нагадав, що окупанти захопили Запорізьку АЕС в Енергодарі, а Росія порушує всі можливі міжнародні конвенції щодо ведення війни. Відтак є високий ризик навмисного пошкодження обладнання.
Ситуація в енергетиці
Експерти переконують: якщо якусь із атомних станцій пошкодять чи підірвуть, радіація дуже швидко пошириться Європою і може дійти аж до російського Уралу.
Водночас російські окупанти взяли під контроль Чорнобильську АЕС та станцію в Енергодарі. Обстріли Запорізької атомної станції відбулися 4 березня, після чого сталася пожежа.
Раніше ми розповідали, що Україна відмовилася від закупівлі ядерних ресурсів у Росії та знайшла іноземну компанію, в якої купуватиме паливо. А в Офісі президента переконані, що окупанти свідомо шантажують світ ядерною катастрофою.