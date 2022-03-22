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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Закрити небо над Україною: у ДТЕК закликали НАТО запобігти техногенній катастрофі

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22 березня, 19:50
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Над українськими атомними електростанціями потрібно негайно закрити небо від російських ракет
Небо над АЕС України потрібно захистити від російських ракет
Небо над АЕС України потрібно захистити від російських ракет / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Атомні електростанції в Україні можуть стати ціллю російських окупантів та створити техногенну катастрофу світового масштабу.

Таку думку озвучив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук та закликав НАТО й країни Заходу закрити небо над українськими АЕС від російських ракет.

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"Припинити це можливо або введенням безпольотної зони над атомними станціями, або шляхом перемоги над загарбниками", – наголосив Сахарук.

Він нагадав, що окупанти захопили Запорізьку АЕС в Енергодарі, а Росія порушує всі можливі міжнародні конвенції щодо ведення війни. Відтак є високий ризик навмисного пошкодження обладнання.

Ситуація в енергетиці

Експерти переконують: якщо якусь із атомних станцій пошкодять чи підірвуть, радіація дуже швидко пошириться Європою і може дійти аж до російського Уралу.

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Водночас російські окупанти взяли під контроль Чорнобильську АЕС та станцію в Енергодарі. Обстріли Запорізької атомної станції відбулися 4 березня, після чого сталася пожежа.

Раніше ми розповідали, що Україна відмовилася від закупівлі ядерних ресурсів у Росії та знайшла іноземну компанію, в якої купуватиме паливо. А в Офісі президента переконані, що окупанти свідомо шантажують світ ядерною катастрофою.

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Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

Олексій Кущ, економіст
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