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Ахметов передав на допомогу Україні 2,1 млрд грн

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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2 травня, 13:58
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Українцям надають притулок, ліки, амуніцію та товари першої необхідності
Українців підтримують найнеобхіднішим від початку війни
Українців підтримують найнеобхіднішим від початку війни / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Бізнесмен Рінат Ахметов з початку повномасштабної війни передав понад 2,1 млрд грн для потреб Збройних сил України, територіальної оборони та надання допомоги населенню, що постраждало від війни.

Як йдеться у повідомленні SCM, з 24 лютого Рінат Ахметов передав майже 72 млн доларів на допомогу Україні та українцям.

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Для цього він об'єднав зусилля бізнесів SCM, Фонду Ріната Ахметова та футбольного клубу "Шахтар".

"Щоб допомога була максимально ефективною, її напрями та обсяги визначаються у координації з центральною та місцевою владою", – повідомили у компанії.

Для потреб захисників України закупили:

  • засоби індивідуального захисту;
  • дрони;
  • тепловізори;
  • протитанкові їжаки;
  • фортифікаційні споруди;
  • аптечки та інші необхідні речі.

Гуманітарна допомога

Фонд Ріната Ахметова разом з бізнесами SCM організували гуманітарну допомогу населенню ліками, харчовими продуктами, допомагають в евакуації та облаштуванні притулків.

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У містах присутності бізнесів SCM розгортаються центри підтримки та робочі місця для переселенців, надається пальне, матеріали та будь-яка доступна допомога комунальним службам. "Укрзалізниці" надається вугілля для евакуаційних поїздів.

ДТЕК Ахметова також безкоштовно постачає електрику медикам, пекарям, військовим у Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Бізнеси Ріната Ахметова у координації з його Фондом організували гуманітарний проєкт "Рятуємо життя" для закупівлі, доставки та передачі гуманітарних вантажів з Європи для незахищених верств населення в українських містах.

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Shelter Centre

Футбольний клуб "Шахтар" розгорнув Shelter Centre на "Арені Львів" і прийняв уже понад 500 переселенців. Гравці розпочали серію благодійних матчів Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine, а кошти від реалізації квитків та реклами будуть спрямовані на допомогу захисникам України, волонтерським організаціям, медикам та дітям, які постраждали від війни.

Медіа Група Україна під патронатом Мінкультури та Офісу президента спільно з іншими медіа-групами розгорнула міжнародний канал іномовлення FreeДом, на який щомісяця спрямовує мільйони гривень власних коштів.

Крім того, ще до вторгнення Росії бізнеси SCM з ініціативи Ріната Ахметова наперед передали державі авансом 1 млрд грн податків (це понад 30 млн доларів) за 2022 рік для підвищення обороноздатності країни та підтримки економіки. Загальний обсяг переданих Україні Рінатом Ахметовим коштів від початку 2022 року становить понад 3 млрд грн, або понад 100 млн доларів.

Раніше ми повідомляли, що Фонд Ріната Ахметова скерував до лікарні Краматорська 37 тисяч одиниць медикаментів. Місто розташоване всього за 40 кілометрів від активних бойових дій і як ніколи потребує допомоги.

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