Неприступна фортеця: як на Азовсталі готувалися до вторгнення російських військ

У бомбосховищах на заводі Азовсталь продовжують ховатися мирні українці, але ніхто не знає їхньої точної кількості

На заводі Азовсталь продовжують ховатися мирні люди / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На території металургійного комбінату "Азовсталь" бомбосховища є під кожним підрозділом, і в них все ще ховаються сотні мирних жителів.

Про це розповів гендиректор комбінату Енвер Цкітішвілі.

Реклама

"На "Азовсталі" бомбосховища розраховані на 12 тисяч людей. Тому ми оголосили всім, що ховатимемо у цих бомбосховищах усіх, хто прийде. Наразі на комбінаті перебувають до 200 мирних жителів. Точну цифру не скаже ніхто, тому що зв'язку практично немає" , – розповів він.

За його словами, перед початком воєнних дій компанія "Метінвест" забезпечила всі бомбосховища водою та сухпайками.

"Ми не підозрювали, якою буде війна і якими колосальними будуть руйнування, але у нас був досвід 2014 року. І ми розуміли, що можемо допомогти не лише працівникам заводу, а й мешканцям Маріуполя", – пояснив він.

Реклама

За його словами, 156 людей, евакуйовані з комбінату днями, – це диво, яке стало можливим завдяки президентові Зеленському та світовим лідерам, і цю роботу дуже важливо продовжувати.

"Компанія "Метінвест" докладає всіх зусиль для того, щоб евакуювати мирних жителів. Наші водії беруть участь у гуманітарних конвоях, вивозять людей. З тих мирних жителів, яких евакуювали, наймолодшому – 4,5 місяці. З них два місяці дитина просиділа у підвалі. Саме для цих немовлят батальйон "Азов" виходив уночі до міста. І шукав у зруйнованих аптеках памперси та харчування", – поділився Цкітішвілі.

Як відомо, попри облогу та важкі бої, українські бійці полку "Азов" продовжують утримувати завод "Азовсталь", а разом з ним і місто Маріуполь під українським контролем.

Реклама

Власник комбінату, український бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що пишається фактом того, що "Азовсталь" став символом стійкості України.

І наголосив: за жодних обставин маріупольські металургійні комбінати не працюватимуть під російською окупацією.

Раніше ми розповідали, що російські військові продовжують обстріл металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі, і писали, що через російські обстріли на території заводу загинули дві мирні жінки.