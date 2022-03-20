Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Компанії

Жодних ліків з Білорусі: які препарати МОЗ заборонило продавати в Україні

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 березня, 14:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
МОЗ заборонило продавати в Україні ліки, створені в Білорусі
МОЗ України заборонило ліки з Білорусі
МОЗ України заборонило ліки з Білорусі / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Українцям більше не продаватимуть медичні препарати, які виготовили на території Білорусі або виробники яких зареєстровані в сусідній державі.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Реклама

Відповідно до наказу Міністерства №503 від 19 березня, в Україні більше не розповсюджуватимуть і не застосовуватимуть 39 лікарських засобів. Мовиться про:

  • "Арпефлю" (Umifenovir);
  • "Ацецекс" (Acetylcysteine);
  • "Ацикловір-Бєлмед" (Aciclovir);
  • "Декспантен" (Dexpanthenol);
  • "Золедронова кислота" (Zoledronic acid);
  • "Максібрен" (Phenibut);
  • "Метотрексат" (Methotrexate);
  • "Мітра" (Meldonium);
  • "Моксонідин ФТ" (Moxonidine);
  • "Мукосат NEO" (Chondroitin sulfate);
  • "Назофен Бебі" (Phenylephrine);
  • "Нейротропин-Мексибєл" (Mexidol*);
  • "Ноксивін" (Oxymetazoline);
  • "Оксаліплатин" (Oxaliplatin);
  • "Омепразол" (Omeprazole);
  • "Паклітаксел" (Paclitaxel);
  • "Рибоксин" (Inosine);
  • "Розувастатин ФТ" (Rosuvastatin);
  • "Сліпнорм" (Doxylamine);
  • "Спіраміцин-ФТ" (Spiramycin);
  • "Тербінафін-ФТ" (Terbinafine);
  • "Флударабін-Бєлмед" (Fludarabine);
  • "Фотолон" (Mono);
  • "Церегін" (Mono);
  • "Алфлусат" (Chondroitin sulfate);
  • "Т-Холін" (Choline alfoscerate).

Згадані ліки, які ввезли в Україну до підписання наказу МОЗ, ще можна продавати й використовувати до закінчення терміну придатності. Водночас українцям наголосили, що білоруська продукція є неоригінальною – це генерики, які виробляють також і фармацевтичні компанії України, тож аналоги ліків є.

Санкції проти РФ та Білорусі

Через підтримку Росії у війні проти України, Білорусь теж обклали санкціями Заходу. Нещодавно ЄС заборонив вивозити до цих країн євро, а Литва потролила їх, дозволивши вивезення смішної суми готівкою.

Реклама

Із Білорусі та РФ масово виходить міжнародний бізнес. Обмеження для них є і в сфері культури та спорту, зокрема на чемпіонаті світу з хокею.

Раніше ми розповідали, які компанії з російським чи білоруським корінням продовжують працювати в Україні. Також ми писали, яку допомогу українському бізнесу пропонує держава.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Осторонь не залишився ніхто: як фонди та організації допомагають українцям під час війни Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Дуже "несподівано": через війну з Україною бізнес росіян прогорів в Америці Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Падіння біржових цін на газ і податкові зміни – найважливіше про гроші за тиждень Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Нафтовий ринок
Більше новин
Ньюзмейкер
Андрій Галицький

Андрій Галицький

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Гроші
Більше новин
Ньюзмейкер
Євгенія Пласконь

Євгенія Пласконь

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Історії звитяг
Старший лейтенант Чорний Володимир, десантник з 25-ї Січеславської бригади. Завдяки його умілим діям при захисті Волновахи Донецької області було знищено близько 50 окупантів, танк Т-72 та взято в полон п'ятьох російських загарбників. За особисту мужність отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
Цитата дня

Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

Олексій Кущ, економіст
Детальніше
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Наші янголи-охоронці

Бойовий медик Семидьянова Ольга з Марганця Дніпропетровської обл. Мати-героїня, яка разом з чоловіком-військовим виховувала 12 дітей, у перші дні війни пішла на фронт. Рятувала українських бійців, не боячись ворожих куль і снарядів. Але була важко поранена - російські війська обстріляли з танків, тому екіпірування не врятувало. Незабаром загинула.

Герої не вмирають!
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
40,00
40,00
-
-
42,99
43,39
-
-
43,40
44,79
-
-
43,52
44,90
-
-
48,99
48,99
-
-
43,52
44,90
-
-
43,52
44,90
-
-
40,00
40,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти