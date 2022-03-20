Жодних ліків з Білорусі: які препарати МОЗ заборонило продавати в Україні

Українцям більше не продаватимуть медичні препарати, які виготовили на території Білорусі або виробники яких зареєстровані в сусідній державі.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Відповідно до наказу Міністерства №503 від 19 березня, в Україні більше не розповсюджуватимуть і не застосовуватимуть 39 лікарських засобів. Мовиться про:
Далі по темі
- "Арпефлю" (Umifenovir);
- "Ацецекс" (Acetylcysteine);
- "Ацикловір-Бєлмед" (Aciclovir);
- "Декспантен" (Dexpanthenol);
- "Золедронова кислота" (Zoledronic acid);
- "Максібрен" (Phenibut);
- "Метотрексат" (Methotrexate);
- "Мітра" (Meldonium);
- "Моксонідин ФТ" (Moxonidine);
- "Мукосат NEO" (Chondroitin sulfate);
- "Назофен Бебі" (Phenylephrine);
- "Нейротропин-Мексибєл" (Mexidol*);
- "Ноксивін" (Oxymetazoline);
- "Оксаліплатин" (Oxaliplatin);
- "Омепразол" (Omeprazole);
- "Паклітаксел" (Paclitaxel);
- "Рибоксин" (Inosine);
- "Розувастатин ФТ" (Rosuvastatin);
- "Сліпнорм" (Doxylamine);
- "Спіраміцин-ФТ" (Spiramycin);
- "Тербінафін-ФТ" (Terbinafine);
- "Флударабін-Бєлмед" (Fludarabine);
- "Фотолон" (Mono);
- "Церегін" (Mono);
- "Алфлусат" (Chondroitin sulfate);
- "Т-Холін" (Choline alfoscerate).
Згадані ліки, які ввезли в Україну до підписання наказу МОЗ, ще можна продавати й використовувати до закінчення терміну придатності. Водночас українцям наголосили, що білоруська продукція є неоригінальною – це генерики, які виробляють також і фармацевтичні компанії України, тож аналоги ліків є.
Санкції проти РФ та Білорусі
Через підтримку Росії у війні проти України, Білорусь теж обклали санкціями Заходу. Нещодавно ЄС заборонив вивозити до цих країн євро, а Литва потролила їх, дозволивши вивезення смішної суми готівкою.
Із Білорусі та РФ масово виходить міжнародний бізнес. Обмеження для них є і в сфері культури та спорту, зокрема на чемпіонаті світу з хокею.
Раніше ми розповідали, які компанії з російським чи білоруським корінням продовжують працювати в Україні. Також ми писали, яку допомогу українському бізнесу пропонує держава.