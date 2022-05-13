У Норвегії вигадали унікальні літаки для подорожей – у чому їх особливість

Розповідаємо, у чому особливість нових гідролітаків, що будуються в Норвегії.

Как выглядит гидросамолет в Норвегии / Фото: Скріншот з YouTube, Колаж: Сьогодні

У Норвегії можуть з'явитися гідролітаки на електричній тязі, на яких можна буде швидко та недорого подорожувати країною.

Про це йдеться на сайті проекту Elfly.

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Таким чином у Норвегії хочуть вирішити проблему зі складним процесом будівництва аеропортів та злітно-посадкових смуг, адже країна переважно знаходиться на відкритій місцевості без височин.

Повідомляється, що гідролітаки допоможуть розвантажити норвезькі аеропорти, які незручно розташовані в сільській місцевості, і замінити їх морськими терміналами в центрі міста, в яких базуватимуться техніка.

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Наголошується, що для місцевих жителів жодного дискомфорту від такого сусідства не буде – літаки працюють без вихлопів, а електродвигуни майже безшумні.

Дев'ятимісний гідролітак Byfly більше схожий на літаючий човен, оскільки машина тримається на воді за допомогою фюзеляжу, а невеликі понтони на крилах потрібні для стабілізації машини при зльоті та посадці.

Крім понтонів літаки мають колеса, які дозволять приземлитися на автротрасу, якщо буде така необхідність.

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Очікуються, що такі гідролітаки з'являться в Норвегії в найближчі 8 років: до 2030 року в комерційну експлуатацію планують запустити від 15 до 20 машин.

Раніше ми розповідали, як узимку 2022 року світові представили першу літаючу яхту, і писали, що в Австралії провели першу гонку на літаючих автомобілях.