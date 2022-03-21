Захід допоможе? Як Україні забезпечити себе енергетичною незалежністю

Розповідаємо, як західні партнери можуть допомогти Україні в забезпеченні енергетичної безпеки

В Україні достатньо вугілля та газу, щоб забезпечити собі енергетичну безпеку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Консолідовані зусилля українських енергетиків та західних партнерів дозволять забезпечити енергетичну безпеку України та стабільну роботу енергосистеми.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в ході онлайн-дискусії Atlantic Council "Наслідки війни Росії на енергетичну безпеку".

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"У нас достатньо вугілля та газу, Україна має чи не найбільші запаси вугілля та газу в Європі. Нам необхідно консолідувати всі наші зусилля – всередині країни і наших західних партнерів — для забезпечення енергетичної безпеки України", — сказав він.

Тімченко вкотре закликав країни Заходу закрити небо над українськими атомними електростанціями, та заборонити будь-яке використання авіації, дронів або крилатих ракет у 30-кілометровій зоні навколо всіх п’яти АЕС.

"На кону занадто багато, щоб покладатися лише на удачу. Людство пережило Чорнобиль і Фукусіму, але тепер Росія загрожує світу ще однією катастрофою, ще більшого масштабу", — підкреслив Тімченко.

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Вартість енергоресурсів стрімко росте

Світова ціна на нафту продовжує зростати. Більшість економістів пояснює це тим, що перспектива переговорів між РФ та Україною нечітка. Тож США і країни ЄС вже готують пʼятий пакет санкцій, що передбачає нафтове ембарго проти агресора.

Ф’ючерси на нафту марки Brent підскочили в пʼятницю, 18 березня, на 2,6%, до 109,39 доларів за барель після зростання майже на 9% у четвер, що стало найбільшим відсотковим приростом із середини 2020 року.

Натомість, за даними Investing, станом на 13:07 за київським часом вартість еталонної марки була вже 112,25 дол. за барель.

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Ф’ючерси на американську нафту WTI 18 березня теж зросли на 2,9%, до 105,91 доларів за барель, додавши до стрибка на 8% у четвер. А вже з початку нових торгів 21 березня вартість енергоресурсу становила 107,58 дол. за бар.

Раніше ми розповідали, що за словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, після того, як будуть знайдені шляхи, як замінити Росію як постачальника енергоресурсів, ціни почнуть знижуватись.

Також ми писали, про найважливіші економічні новини минулого березневого тижня.