Город снова со светом: энергетики восстановили электричество в Славянске

Рассказываем о ситуации с электроснабжением в украинском Славянске

Славянск остался без электроэнергии из-за войны: какая ситуации в городе сейчас / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Энергетики компании ДТЭК вместе с городскими коммунальными службами восстановили электроснабжение Славянска.

Об этом сообщил глава местной военно-гражданской администрации Вадим Лях.

Реклама

"Спасибо высоковольтникам ДТЭК и работникам наших коммунальных предприятий за восстановленное электричество! В большей части города свет есть. Сейчас бригады устраняют неполадки, которые возникли из-за вчерашней грозы", – сказал он.

По его словам, сейчас главной коммунальной проблемой остаётся отсутствие водоснабжения.

"Надеюсь, что и с ней мы справимся. Это сложный процесс, поскольку посёлки расположены в зоне боевых действий. А технология ремонта требует, чтобы специалисты находились там постоянно. Тем не менее люди, рискуя жизнью, выполняют свою задачу. Низкий им за это поклон", – отметил Вадим Лях.

Реклама

Напомним, за прошлые сутки энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет для более 50 тыс. семей в Донецкой области, чьи дома были обесточены из-за вражеских обстрелов.

"Сегодня" ранее писали, где энергетикам пришлось пять раз возобновлять электроснабжение, и рассказывали, как проект Stop Bloody Energy разрушает экономику РФ.