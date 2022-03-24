Кровавая нефть и газ: украинские энергетики пристыдили Запад за финансирование оккупантов

Украинская энергетическая компания убеждает международных партнеров бойкотировать финансирование войны

Каждый доллар за российскую нефть превращается в ракетный удар в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война в Украине напрямую связана с деньгами, которые Россия получает за проданный в Европу газ и нефть. Чтобы прекратить вторжение, международные компании должны бойкотировать российские энергоресурсы.

Такое мнение озвучил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, сообщили в пресс-службе компании.

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"Мы призываем закрыть рынки для российской нефти, газа. Это кровавые деньги", – заявил Сахарук.

Украинская энергетическая компания убеждает международных партнеров полностью или частично прекратить закупку российских нефтепродуктов и других ресурсов. Только полный бойкот товаров позволит прекратить убийство мирных граждан.

"Из каждого доллара, получаемого от покупки газа и нефти, покупаются танки, самолеты и бомбы, летящие в наши города", – добавил Сахарук.

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Прекратить поддержку агрессора

Украинские власти, а также представители энергетической сферы – ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго – неоднократно призывали мировой бизнес прекратить сотрудничество с Россией. Речь идет не только о выходе из российского энергетического сектора, но и о прекращении поставок комплектующих, технологий и закупок нефти и газа из РФ.

Раздавались также заявления о закрытии неба. Если Запад не хочет позаботиться обо всей Украине, стоит хотя бы предотвратить техногенную катастрофу и защитить атомные электростанции от российских ракет и оккупантов.

Несмотря на то, что сотни международных компаний вышли с российского рынка, многие представители западного бизнеса не хотят прекращать там свою деятельность. Отличилась компания Nestlé, решившая поставлять в Россию продукты, а также ряд нефтегазовых и сервисных компаний.

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Ранее мы рассказывали, что Великобритания заморозила активы нескольких русских банков. В то же время, в НБУ надеются, что из России удастся стянуть репарации и за эти деньги построить инфраструктуру в Украине.