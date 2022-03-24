Кривава нафта й газ: українські енергетики присоромили Захід за фінансування окупантів

Українська енергетична компанія переконує міжнародних партнерів бойкотувати фінансування війни

Кожен долар за російську нафту перетворюється на ракетний удар в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна в Україні прямо пов’язана з грошима, які Росія отримує за проданий у Європу газ і нафту. Аби припинити вторгнення, міжнародні компанії повинні бойкотувати російські енергоресурси.

Таку думку озвучив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомили у пресслужбі компанії.

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"Ми закликаємо закрити ринки для російської нафти, газу. Це криваві гроші", – заявив Сахарук.

Українська енергетична компанія переконує міжнародних партнерів повністю або частково припинити закупівлю російських нафтопродуктів та інших ресурсів. Лише повний бойкот товарів дозволить припинити вбивства мирних громадян.

"Із кожного долара, який отримується від купівлі газу і нафти, купуються танки, літаки та бомби, які летять в наші міста", – додав Сахарук.

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Припинити підтримку агресора

Українська влада, а також представники енергетичної сфери – ДТЕК, Нафтогаз і Укренерго – неодноразово закликали світовий бізнес припинити співпрацю з Росією. Мовиться не лише про вихід із російського енергетичного сектора, а й про припинення постачання комплектуючих, технологій і закупівлі нафти й газу з РФ.

Лунали також заяви про закриття неба. Якщо Захід не хоче подбати про всю Україну, варто хоча б запобігти техногенній катастрофі й захистити атомні електростанції від російських ракет та окупантів.

Попри те, що сотні міжнародних компаній таки вийшли з російського ринку, чимало представників західного бізнесу не хочуть припиняти там свою діяльність. Відзначилася компанія Nestle, яка вирішила постачати в Росію продукти, а також низка нафтогазових та сервісних компаній.

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Раніше ми розповідали, що Велика Британія заморозила активи кількох російських банків. Водночас у НБУ сподіваються, що з Росії вдасться стягнути репарації та за ці гроші відбудувати інфраструктуру в Україні.