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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Кривава нафта й газ: українські енергетики присоромили Захід за фінансування окупантів

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24 березня, 20:15
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Українська енергетична компанія переконує міжнародних партнерів бойкотувати фінансування війни
Кожен долар за російську нафту перетворюється на ракетний удар в Україні
Кожен долар за російську нафту перетворюється на ракетний удар в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна в Україні прямо пов’язана з грошима, які Росія отримує за проданий у Європу газ і нафту. Аби припинити вторгнення, міжнародні компанії повинні бойкотувати російські енергоресурси.

Таку думку озвучив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомили у пресслужбі компанії.

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"Ми закликаємо закрити ринки для російської нафти, газу. Це криваві гроші", – заявив Сахарук.

Українська енергетична компанія переконує міжнародних партнерів повністю або частково припинити закупівлю російських нафтопродуктів та інших ресурсів. Лише повний бойкот товарів дозволить припинити вбивства мирних громадян.

"Із кожного долара, який отримується від купівлі газу і нафти, купуються танки, літаки та бомби, які летять в наші міста", – додав Сахарук.

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Припинити підтримку агресора

Українська влада, а також представники енергетичної сфери – ДТЕК, Нафтогаз і Укренерго – неодноразово закликали світовий бізнес припинити співпрацю з Росією. Мовиться не лише про вихід із російського енергетичного сектора, а й про припинення постачання комплектуючих, технологій і закупівлі нафти й газу з РФ.

Лунали також заяви про закриття неба. Якщо Захід не хоче подбати про всю Україну, варто хоча б запобігти техногенній катастрофі й захистити атомні електростанції від російських ракет та окупантів.

Попри те, що сотні міжнародних компаній таки вийшли з російського ринку, чимало представників західного бізнесу не хочуть припиняти там свою діяльність. Відзначилася компанія Nestle, яка вирішила постачати в Росію продукти, а також низка нафтогазових та сервісних компаній.

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Раніше ми розповідали, що Велика Британія заморозила активи кількох російських банків. Водночас у НБУ сподіваються, що з Росії вдасться стягнути репарації та за ці гроші відбудувати інфраструктуру в Україні.

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Цитата дня

Захід може нанести удар по Росії нафтовим ембарго, яке призведе до падіння економіки РФ. Зараз це буде ключовою економічною битвою, і колективний Захід має її виграти.

Цитата на segodnya.ua
Андрій Єрмак Глава Офісу президента України
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
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