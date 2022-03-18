Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Мировые цены на нефть резко подскочили – в чем причина

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 марта, 13:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Цены на нефть снова демонстрируют рост – рассказываем, почему так происходит
Что происходит с мировыми ценами на нефть
Что происходит с мировыми ценами на нефть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на нефть начали демонстировать рост после информации о незначительном прогрессе в переговорах о мире между Украиной и Россией, угрозах новых санкций и длительного перебоя в поставках нефти.

Об этом сообщило издание Reuters.

Реклама

Так, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,6% (до 109,39 долларов/баррель), хотя еще в четверг цена выросла на 9%, что оказалось наибольшим процентным приростом с середины 2020 года.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) прибавили в цене еще 2,9%, (до 105,91долл/баррель), прибавив к прыжку на 8% в четверг.

Запрет на импорт нефти

8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете импорта российских энергоносителей – нефти, газа, угля и всех других. Также Америка запретила новые инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс.

Реклама

Байден отметил, что санкции – удар по главной артерии российской экономики.

Вслед за США об эмбарго на российскую нефть объявила Великобритания, однако отказаться от нее страна планирует до конца года.

"Сегодня" также писали, что большая часть российской нефти, которая была экспортирована из портов, осталась невостребованной и почему Европа не может мгновенно слезть с "газовой иглы" РФ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Как в голодные 90-е! Россияне устраивают драки за продукты и разметают антидепрессанты (видео) София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Украина присоединилась к объединенной энергосистеме континентальной Европы – что это значит Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Проблемы с инфраструктурой? Витренко объяснил, хватит ли "Нафтогазу" ресурсов Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Нефтевой рынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Андрей Галицкий

Андрей Галицкий

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Деньги
Больше новостей
Ньюсмейкер
Евгения Пласконь

Евгения Пласконь

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Истории подвигов
Генерал-лейтенант Павлюк Александр – глава Киевской ОВА, руководит обороной столичного региона. До 15 марта был командующим Объединенных сил, успешно держал оборону на Востоке Украины. За личное мужество и героизм получил звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда». Киевщина - в надежных руках!
Слава Україні!
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
Цитата дня

Для Украины самая большая проблема заключается в том, что санкции Запада будут вводиться не сразу всеми странами, а по мере того, как будут находить замену российским энергоресурсам. Думаю, что этот процесс может растянуться до конца года, после чего они дадут полномасштабный эффект и в РФ начнется глобальный экономический кризис.

Алексей Кущ, экономист
Подробнее
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Наши ангелы-хранители

Старший солдат Пархомук Виталий. Во время контрнаступления на противника в районе города Макаров (Киевская область) нанес значительный урон врагу и погиб, прикрывая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять