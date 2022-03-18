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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Світові ціни на нафту різко підскочили – у чому причина

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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18 березня, 13:06
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Ціни на нафту знову демонструють зростання – розповідаємо, чому так відбувається
Що відбувається зі світовими цінами на нафту
Що відбувається зі світовими цінами на нафту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на нафту почали демонструвати зростання після інформації про незначний прогрес у переговорах щодо миру між Україною та Росією, загрози нових санкцій та тривалого перебою у постачанні нафти.

Про це повідомило видання Reuters.

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Так, ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 2,6% (до 109,39 доларів/барель), хоча ще у четвер ціна зросла на 9%, що виявилося найбільшим відсотковим приростом із середини 2020 року.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) додали в ціні ще 2,9% (до 105,91 дол/барель), додавши до стрибка на 8% у четвер.

Заборона імпорту нафти

8 березня президент США Джо Байден оголосив про заборону імпорту російських енергоносіїв – нафти, газу, вугілля та інших. Також Америка заборонила нові інвестиції у російський паливно-енергетичний комплекс.

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Байден зазначив, що санкції – удар по головній артерії російської економіки .

Слідом за США про ембарго на російську нафту оголосила Велик Британія, проте відмовитись від неї країна планує до кінця року.

"Сьогодні" також писали, що більшість російської нафти, що була експортована з портів, залишилася незатребуваною і чому Європа не може миттєво злізти з "газової голки" РФ .

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Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

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