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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

"Нафтогаз" обратился к украинцам с просьбой – что нужно сделать во время войны

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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14 апреля, 17:10
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Рассказываем, что украинцы должны сделать, чтобы поддержать своего поставщика
Украинцев просят погасить платежки за газ
Украинцев просят погасить платежки за газ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Нафтогаз" попросил всех украинцев, которые имеют возможность, оплатить счета за газ за март, чтобы поддержать своего поставщика во время войны.

Об этом компания сообщила в своих социальных сетях.

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В Нафтогазе также напомнили, что на период действия военного положения в Украине отменили штрафы за неуплату платежей за газ и отключение потребителей от услуг.

"Мы понимаем ситуацию каждого, поэтому просим вас оплатить счета по возможности. Мы формируем платежки ежемесячно 10-12 числа. Сумма к оплате рассчитывается на основе данных о потребленном газе, которые передает ваш оператор ГРМ (облгаз)", – попросили у компании.

Как это сделать во время войны?

На данный момент оплатить счет за газ можно даже не выходя из дома и находясь в другом месте.

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Это можно сделать следующими способами:

  • в личном кабинете на my.gas.ua;
  • в чате GASUA у Viber и Telegram;
  • через сайты и мобильные приложения банков;
  • с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay);
  • через платежные терминалы самообслуживания (оффлайн).

Кроме этого, онлайн можно посмотреть и информацию о потребленном газе, т.е. платежки.

Для этого можно использовать личный кабинет на my.gas.ua или чат Gasua в Viber или Telegram, а также:

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  • электронную почту;
  • отделение "Укрпочты" после 20 числа этого месяца.

"Сегодня" также писали, кто может получить компенсацию от государства за коммунальные услуги и рассказывали, почему "Нафтогаз" хочет полностью отказаться от закупки газа в ЕС.

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