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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

"Нафтогаз" звернувся до українців із проханням – що потрібно зробити під час війни

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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14 квітня, 17:10
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Розповідаємо, що українці мають зробити для того, щоб підтримати свого постачальника
Українців просять погасити платіжки за газ
Українців просять погасити платіжки за газ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Нафтогаз" попросив усіх українців, які мають можливість, оплатити рахунки за газ за березень, щоб підтримати свого постачальника під час війни.

Про це компанія повідомила у своїх соціальних мережах.

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У "Нафтогазі" також нагадали, що на період дії воєнного стану в Україні скасували штрафи за несплату платіжок за газ та відключення споживачів від послуг.

"Ми розуміємо ситуацію кожного, тому просимо вас сплатити рахунки по можливості. Ми формуємо платіжки щомісяця 10-12 числа. Сума до оплати розраховується на основі даних про спожитий газ, які передає ваш оператор ГРМ (облгаз)", – попросили в компанії.

Як це зробити під час війни?

Наразі оплатити рахунок за газ можна навіть не виходячи з дому і перебуваючи в іншому місці.

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Це можна зробити такими шляхами:

  • в особистому кабінеті на my.gas.ua;
  • у чаті GASUA у Viber та Telegram;
  • через сайти та мобільні додатки банків;
  • за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay);
  • через платіжні термінали самообслуговування (офлайн).

Окрім цього, онлайн можна подивитись і інформацію про спожитий газ, тобто платіжки.

Для цього можна використати особистий кабінет на my.gas.ua або чат Gasua у Viber або Telegram, а також:

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  • електронну пошту;
  • відділення "Укрпошти" після 20 числа цього місяця.

"Сьогодні" також писали, хто може отримати компенсацію від держави за комунальні послуги і розповідали, чому "Нафтогаз" хоче повністю відмовитись від закупівлі газу в ЕС.

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