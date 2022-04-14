"Нафтогаз" звернувся до українців із проханням – що потрібно зробити під час війни

Розповідаємо, що українці мають зробити для того, щоб підтримати свого постачальника

Українців просять погасити платіжки за газ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Нафтогаз" попросив усіх українців, які мають можливість, оплатити рахунки за газ за березень, щоб підтримати свого постачальника під час війни.

Про це компанія повідомила у своїх соціальних мережах.

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У "Нафтогазі" також нагадали, що на період дії воєнного стану в Україні скасували штрафи за несплату платіжок за газ та відключення споживачів від послуг.

"Ми розуміємо ситуацію кожного, тому просимо вас сплатити рахунки по можливості. Ми формуємо платіжки щомісяця 10-12 числа. Сума до оплати розраховується на основі даних про спожитий газ, які передає ваш оператор ГРМ (облгаз)", – попросили в компанії.

Як це зробити під час війни?

Наразі оплатити рахунок за газ можна навіть не виходячи з дому і перебуваючи в іншому місці.

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Це можна зробити такими шляхами:

в особистому кабінеті на my.gas.ua;

у чаті GASUA у Viber та Telegram;

через сайти та мобільні додатки банків;

за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay);

через платіжні термінали самообслуговування (офлайн).

Окрім цього, онлайн можна подивитись і інформацію про спожитий газ, тобто платіжки.

Для цього можна використати особистий кабінет на my.gas.ua або чат Gasua у Viber або Telegram, а також:

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електронну пошту;

відділення "Укрпошти" після 20 числа цього місяця.

"Сьогодні" також писали, хто може отримати компенсацію від держави за комунальні послуги і розповідали, чому "Нафтогаз" хоче повністю відмовитись від закупівлі газу в ЕС.