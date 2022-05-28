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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Несмотря на боевые действия: в Донецкой области украинцам вернули свет в дома

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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28 мая, 11:45
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Свет вернули в дома 20 тыс. украинских семей
ДТЭК систематически работает над восстановлением электроэнергии в дома украинцев
ДТЭК систематически работает над восстановлением электроэнергии в дома украинцев / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки энергетики вернули свет для 20 тис. семей в 23 населенных пунктах Донецкой области, обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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"Энергетики вернули электропитание в дома 20 157 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. В последнем – больше всего", – отмечают в компании.

В ДТЭК сообщают, что без света остается еще 312 населенных пунктов Донецкой области. Самыми сложными направлениями остаются Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское.

Из-за длительных и массированных обстрелов здесь постоянно повреждаются линии электрооборудования. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил, чтобы проводить ремонты электросетей

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Инициатива в Давосе

На Всемирном экономическом форуме в Давосе побывала компания ДТЭК и одной из своих главных знаковых миссий энергетики называли продвижение развития "зеленых" проектов и поиск иностранных инвесторов.

Проект называется "30 до 2030" и предусматривает, что в течении 8 лет, до 2030 года, мощности "зеленой" энергетики в Украине возрастут с 9 до 30 ГВт.

В этом вопросе наша страна надеется на поддержку европейцев, которым взамен предлагают поставки "чистой" энергии вместо российских ресурсов.

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"Сегодня" ранее писали, кому ДТЭК бесплатно предоставили электроэнергии на 137 млн грн, а также рассказывали, как развитие зеленой энергетики в Украине поможет Европе.

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