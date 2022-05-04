Продолжает искать дно: в России сокращается объем переработки нефти

Минэнерго РФ пытается найти оправдание ситуации, но сделать это становится все сложнее

Влияние санкций Запада на РФ заметно даже невооруженным глазом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Первичная переработка нефти в России продолжает снижать обороты. В апреле объемы сократились на 7% по сравнению с мартом – до 670 тыс. тонн в сутки.

Как сообщил "Коммерсант", таковы подсчеты российской маркетинговой компании "Петромаркет".

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Российское Минэнерго объясняло отрицательную динамику ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах, отмечали, что это ежегодное традиционное "небольшое понижение". Однако аналитическая оценка указывает на то, что падение нефтепереработки в РФ связано с санкциями ЕС и США против агрессора.

С начала апреля простаивают без работы Уфимский НПЗ и Татарстанский нефтеперерабатывающий завод (ТАИФ-НК), а со середины марта – Туапсинский НПЗ "Роснефть". Значительное уменьшение загрузки сырьем заметили и на таких заводах:

Комсомольском;

Ачинском;

Ангарском ("Роснефть");

Ярославском ("Роснефть", "Газпром нефть");

Орском.

Попытка компенсации

Чтобы выкрутиться из ситуации, российские нефтеперерабатывающие компании пытаются по максимуму загрузить другие заводы. С большими объемами сырья работают следующие НПЗ:

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Киришский ("Сургутнефтегаз");

Омский ("Газпром нефть");

Новошахтинский ("Петон Инвест Технолоджи" Игоря Мнушкина);

Нижегородский (ЛУКОЙЛ);

Яйский ("Нефтехимсервис").

Объемы переработки нефти начали падать в России еще в начале марта. Тогда российские НПЗ сократили их на 6% по сравнению с февралем. Все из-за усложненного экспорта нефтепродуктов и черного золота, в связи с наложенными ограничениями против РФ со стороны США и ЕС.

Ожидается, что в мае российские нефтеперерабатывающие компании будут переживать еще больший кризис. Трейдеры перестанут покупать продукцию, по меньшей мере, у государственных нефтяных компаний, в частности, об этом уже объявила BP.

Чистые от русских молекул

Глава компании BP Бернард Луни публично заявил, что их нефтеперерабатывающие заводы в Европе отказались от российской нефти. Не будут использовать даже продукции с примесями сырья из РФ.

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"Мы невероятно упорно работаем, чтобы устранить российские молекулы из системы", – сообщил он.

Речь идет о четырех подконтрольных BP заводах в Испании, Нидерландах и Германии. Компания еще имеет некоторые контракты с Россией, но до конца года планируют избавиться от всех связей с агрессором. Новые соглашения также не заключаются.

В то же время, в ЕС уже подготовили шестой пакет санкций против России. Как объяснила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, среди основных запретов – отказ от российской нефти и отключение трех главных банков агрессора от SWIFT, в том числе и Сбербанка. На мировом рынке также продолжают падать цены на нефть различных производителей, русский Urals традиционно отстает от всех.