Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Stop Bloody Energy расширил список компаний, продолжающих работать с Россией

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 апреля, 16:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Список компаний пополнился новыми именами
В Украине назвали новый список компаний, которые работают на РФ
В Украине назвали новый список компаний, которые работают на РФ / Фото: Getty Images

Созданный в конце марта украинскими энергетическими компаниями проект Stop Bloody Energy, расширил список иностранных компаний, которые не обращают внимание на войну России против Украины и продолжают работать с энергетическими компаниями РФ.

Новый перечень компаний появился на сайте проекта.

Реклама

В нем есть компании газового сектора, все еще продолжающие работать с Россией. Среди них, в частности, 8 японских компаний, занимающихся добычей и торговлей газом, а также южнокорейская Kogas – крупнейший в мире импортер LNG.

Проект Stop Bloody Energy

Спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, группа ДТЭК Рината Ахметова, а также государственные НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy, в рамках которого призывают западные компании приостановить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

Учредители проекта сообщили о газовых, угольных (трейдинговых), нефтесервисных и машиностроительных компаниях, которые продолжают сотрудничать с РФ, несмотря на зверства россиян в Украине.

Реклама

Ранее мы писали, что в России сообщили о резком падении уровня экспорта угля, а также рассказывали, что Польша планирует отказаться из голубого топлива из России.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Green energy
Зеленая трансформация Украины
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Удар по агрессору
Новые санкции ЕС
Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
Владимир Зеленский Президент Украины
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Черное золото
Байден разрушил планы Кремля
Новые цены на нефть
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Надежный тыл
Помочь Героям!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять