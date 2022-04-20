Stop Bloody Energy расширил список компаний, продолжающих работать с Россией

Список компаний пополнился новыми именами

В Украине назвали новый список компаний, которые работают на РФ / Фото: Getty Images

Созданный в конце марта украинскими энергетическими компаниями проект Stop Bloody Energy, расширил список иностранных компаний, которые не обращают внимание на войну России против Украины и продолжают работать с энергетическими компаниями РФ.

Новый перечень компаний появился на сайте проекта.

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В нем есть компании газового сектора, все еще продолжающие работать с Россией. Среди них, в частности, 8 японских компаний, занимающихся добычей и торговлей газом, а также южнокорейская Kogas – крупнейший в мире импортер LNG.

Проект Stop Bloody Energy

Спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, группа ДТЭК Рината Ахметова, а также государственные НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy, в рамках которого призывают западные компании приостановить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

Учредители проекта сообщили о газовых, угольных (трейдинговых), нефтесервисных и машиностроительных компаниях, которые продолжают сотрудничать с РФ, несмотря на зверства россиян в Украине.

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Ранее мы писали, что в России сообщили о резком падении уровня экспорта угля, а также рассказывали, что Польша планирует отказаться из голубого топлива из России.