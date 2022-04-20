Stop Bloody Energy розширив список компаній, які продовжують працювати з Росією

Список компаній поповнився новими іменами

В Україні назвали новий список компаній, що працюють на РФ / Фото: Getty Images

Створений наприкінці березня українськими енергетичними компаніями проект Stop Bloody Energy, розширив перелік іноземних компаній, які не звертають увагу на війну Росії проти України і продовжують працювати з енергетичними компаніями РФ.

Новий перелік компаній з'явився на сайті проекту.

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У ньому є компанії газового сектору, які все ще продовжують працювати з Росією. Серед них, зокрема, 8 японських компаній, які займаються видобутком та торгівлею газом, а також південнокорейська "Kogas" — найбільший у світі імпортер LNG.

Проект Stop Bloody Energy

Через місяць після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, група ДТЕК Ріната Ахметова, а також державні НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" запустили проект Stop Bloody Energy, у рамках якого закликають західні компанії припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері.

Засновники проєкту повідомили про газові, вугільні (трейдингові), нафтосервісні та машинобудівельні компанії, які продовжують співпрацювати з РФ попри звірства росіян в Україні.

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Раніше ми писали, що в Росії повідомили про різке падіння рівня експорту вугілля, а також розповідали, що Польща планує відмовитися від голубого палива з Росії.