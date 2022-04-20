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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Stop Bloody Energy розширив список компаній, які продовжують працювати з Росією

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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20 квітня, 16:09
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Список компаній поповнився новими іменами
В Україні назвали новий список компаній, що працюють на РФ
В Україні назвали новий список компаній, що працюють на РФ / Фото: Getty Images

Створений наприкінці березня українськими енергетичними компаніями проект Stop Bloody Energy, розширив перелік іноземних компаній, які не звертають увагу на війну Росії проти України і продовжують працювати з енергетичними компаніями РФ.

Новий перелік компаній з'явився на сайті проекту.

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У ньому є компанії газового сектору, які все ще продовжують працювати з Росією. Серед них, зокрема, 8 японських компаній, які займаються видобутком та торгівлею газом, а також південнокорейська "Kogas" — найбільший у світі імпортер LNG.

Проект Stop Bloody Energy

Через місяць після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, група ДТЕК Ріната Ахметова, а також державні НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" запустили проект Stop Bloody Energy, у рамках якого закликають західні компанії припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері.

Засновники проєкту повідомили про газові, вугільні (трейдингові), нафтосервісні та машинобудівельні компанії, які продовжують співпрацювати з РФ попри звірства росіян в Україні.

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Раніше ми писали, що в Росії повідомили про різке падіння рівня експорту вугілля, а також розповідали, що Польща планує відмовитися від голубого палива з Росії.

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1
Фінансові компанії Фінансові компанії
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Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок
Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Надійний тил
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