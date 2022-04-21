Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

В Киевской области возобновили электроснабжение – какие важные объекты снова со светом

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 апреля, 15:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ремонтные бригады восстанавливают подачу света в тысячи домов и к важным сооружениям
Энергетики продолжают ремонтировать инфраструктуру
Энергетики продолжают ремонтировать инфраструктуру / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

В течение 20 апреля энергетики вернули свет для 26 500 семей в Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Как сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова, в общей сложности возобновили электроснабжение в 45 населенных пунктах.

Реклама

В частности, в Киевской области за прошедшие сутки провели ремонты и снова подают электроэнергию в 1390 семей из 26 сел и городков.

Критическая инфраструктура со светом

Заживляют и важные инфраструктурные объекты – больницу и сельский совет в Гостомеле. Вновь работает узел связи в Макаровском районе, отремонтировали и линию высокого напряжения.

"Это позволит повысить надежность электроснабжения в этой части Киевщины", – отметили в ДТЭК.

Реклама

Кроме этого, снова со светом Зеленодольск в Днепропетровской области. Город обстреляли российские захватчики в ночь на 21 апреля.

"За 2 часа специалисты ДТЭК Днепровские электросети совместно с коллегами-энергетиками из ДТЭК Криворожская ТЭС возобновили ее работу, создав резервную схему питания. Это позволило вернуть свет для 5985 семей", – отметили в компании.

Электроснабжение возобновлено и в Донецкой области. Снабжены электроэнергией более 19 тыс. семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

Реклама

Работа украинской энергосистемы

Украинская энергосистема уже больше месяца работает синхронно с европейской. В перспективе это позволит Евросоюзу отказаться от российских энергоносителей

"Мы можем быть частью решения об отказе от российского газа, угля и энергоносителей в принципе", – сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Украина экспортирует с начала апреля электроэнергию в Польшу в тестовом режиме. Продавать западным партнерам украинцы могут и уголь, а через 5 лет – газ собственной добычи.

Вырученные от продажи деньги направят на восстановление и развитие энергетической инфраструктуры. По предварительным подсчетам, ущерб от войны составляет более 2 млрд долларов.

Раньше мы рассказывали, зачем в Украине массово устанавливают солнечные батареи на объекты ГТС. Узнайте также, как оплачивать счета за свет во время войны.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Green energy
Зеленая трансформация Украины
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Удар по агрессору
Новые санкции ЕС
Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Цитата дня

Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

Цитата на segodnya.ua
Михаил Подоляк Советник руководителя Офиса президента
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Черное золото
Байден разрушил планы Кремля
Новые цены на нефть
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Надежный тыл
Помочь Героям!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять