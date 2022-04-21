В Киевской области возобновили электроснабжение – какие важные объекты снова со светом

Ремонтные бригады восстанавливают подачу света в тысячи домов и к важным сооружениям

Энергетики продолжают ремонтировать инфраструктуру / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

В течение 20 апреля энергетики вернули свет для 26 500 семей в Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Как сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова, в общей сложности возобновили электроснабжение в 45 населенных пунктах.

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В частности, в Киевской области за прошедшие сутки провели ремонты и снова подают электроэнергию в 1390 семей из 26 сел и городков.

Критическая инфраструктура со светом

Заживляют и важные инфраструктурные объекты – больницу и сельский совет в Гостомеле. Вновь работает узел связи в Макаровском районе, отремонтировали и линию высокого напряжения.

"Это позволит повысить надежность электроснабжения в этой части Киевщины", – отметили в ДТЭК.

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Кроме этого, снова со светом Зеленодольск в Днепропетровской области. Город обстреляли российские захватчики в ночь на 21 апреля.

"За 2 часа специалисты ДТЭК Днепровские электросети совместно с коллегами-энергетиками из ДТЭК Криворожская ТЭС возобновили ее работу, создав резервную схему питания. Это позволило вернуть свет для 5985 семей", – отметили в компании.

Электроснабжение возобновлено и в Донецкой области. Снабжены электроэнергией более 19 тыс. семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

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Работа украинской энергосистемы

Украинская энергосистема уже больше месяца работает синхронно с европейской. В перспективе это позволит Евросоюзу отказаться от российских энергоносителей

"Мы можем быть частью решения об отказе от российского газа, угля и энергоносителей в принципе", – сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Украина экспортирует с начала апреля электроэнергию в Польшу в тестовом режиме. Продавать западным партнерам украинцы могут и уголь, а через 5 лет – газ собственной добычи.

Вырученные от продажи деньги направят на восстановление и развитие энергетической инфраструктуры. По предварительным подсчетам, ущерб от войны составляет более 2 млрд долларов.

Раньше мы рассказывали, зачем в Украине массово устанавливают солнечные батареи на объекты ГТС. Узнайте также, как оплачивать счета за свет во время войны.