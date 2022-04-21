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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

У Київській області відновили електропостачання – які важливі об’єкти знову зі світлом

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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21 квітня, 15:06
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Ремонтні бригади відновлюють подачу світла до тисяч домівок та важливих споруд
Енергетики продовжують ремонтувати інфраструктуру
Енергетики продовжують ремонтувати інфраструктуру / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Упродовж 20 квітня енергетики повернули світло для 26 500 родин у Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Як повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова, загалом відновили електропостачання до 45 населених пунктів.

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Зокрема у Київській області за минулу добу здійснили ремонти та знову подають електроенергію до 1390 родин із 26 сіл та містечок.

Критична інфраструктура зі світлом

Заживлюють і важливі інфраструктурні об’єкти – лікарню та сільську раду в Гостомелі. Знову працює вузол зв’язку в Макарівському районі, відремонтували і лінію високої напруги.

"Це дозволить підвищити надійність електропостачання в цій частині Київщини", – зазначили в ДТЕК.

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Окрім цього, знову зі світлом Зеленодольськ у Дніпропетровській області. Місто обстріляли російські загарбники у ніч на 21 квітня.

"За 2 годин фахівці ДТЕК Дніпровські електромережі спільно з колегами-енергетиками з ДТЕК Криворізька ТЕС відновили її роботу, створивши резервну схему живлення. Це дозволило повернути світло для 5985 родин", – наголосили в компанії.

Електропостачання відновили і в Донецькій області. Забезпечені електроенергією понад 19 тис. родин у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.

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Робота української енергосистеми

Українська енергосистема вже понад місяць працює синхронно з європейською. У перспективі це дозволить Євросоюзу відмовитися від російських енергоносіїв.

"Ми можемо бути частиною рішення щодо відмови від російського газу, вугілля та енергоносіїв у принципі", – сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Україна експортує з початку квітня електроенергію до Польщі в тестовому режимі. Продавати західним партнерам українці можуть і вугілля, а за 5 років – газ власного видобутку.

Отримані від продажу гроші скерують на відновлення й розвиток енергетичної інфраструктури. За попередніми підрахунками, збитки від війни становлять понад 2 млрд доларів.

Раніше ми розповідали, навіщо в Україні масово встановлюють сонячні батареї на об’єкти ГТС. Дізнавайтеся також, як сплачувати рахунки за світло під час війни.

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Повернення депортованих у Росію українців буде ще однією війною – війною за наших громадян.

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