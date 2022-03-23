За бесстрашие и мужество: Шмыгаль наградил украинских энергетиков за работу под обстрелами

Под ливнем пуль бесстрашные люди восстановили электричество около 100 тыс. семей только в Киевской области

Украинских энергетиков наградили за работу в условиях войны / Фото: Коллаж: Сегодня, ДТЕК

Украинское правительство наградило энергетиков, которые не смотря на продолжающиеся бои украинской армии с российскими орками, продолжают ремонтировать поврежденную инфраструктуру, чтобы украинцы дома не оставались без электричества.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

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"Посетил сегодня энергетиков, фактически работающих на передовой. Вручил ии государственные награды. Пока враг разрушает наши мирные города, энергетики героически делают все, чтобы наша страна продолжала жить", – говорится в сообщении Дениса Шмыгаля.

С первого дня войны украинские энергетики ремонтировали объекты системы передачи вблизи самых горячих точек

С первого дня войны украинские энергетики ремонтировали объекты системы передачи вблизи самых горячих точек

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С первого дня войны украинские энергетики ремонтировали объекты системы передачи вблизи самых горячих точек

Он добавил, что с первого дня войны работники Киевского регионального центра обслуживания сети ремонтировали объекты системы передачи вблизи самых горячих точек в Киевской области: Василькове, Гостомеле и Новых Петровцах.

С первого дня войны украинские энергетики ремонтировали объекты системы передачи вблизи самых горячих точек

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С первого дня войны украинские энергетики ремонтировали объекты системы передачи вблизи самых горячих точек

Ситуация с электросетями

Ремонт электросетей происходит практически каждый день, не смотря на бои, артиллерийские или ракетные обстрелы украинских земель. Также ремонтные бригады возвращают свет тысячам семей в Киеве, Киевской и Донецкой областях. К примеру, недавно аварийщикам удалось восстановить электроэнергию для 26 тысяч семей.

Также отметим, что с начала войны только в Киевской области энергетики ДТЭК Ахметова смогли вернуть свет около 100 тыс. семей, пострадавших от обстрелов российских оккупантов.

Еще более 30 аварийных бригад компании вместе с военными работают над восстановлением электроэнергии в области в режиме 24/7. В общей сложности по всей стране обесточенными остаются более 1 тысяча населенных пунктов.

Раньше мы рассказывали, что в работе энергетикам помогают терминалы спутникового интернета Starlink. Компания Илона Маска передала в Украину уже несколько партий, распределяемых по областям.