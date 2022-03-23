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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

За безстрашність та мужність: Шмигаль нагородив українських енергетиків за роботу під обстрілами

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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23 березня, 16:43
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Під зливою куль безстрашні люди відновили електрику близько 100 тис. сімей лише на Київщині.
Українських енергетиків нагородили за роботу за умов війни
Українських енергетиків нагородили за роботу за умов війни / Фото: Колаж: Сьогодні, ДТЕК

Український уряд нагородив енергетиків, які, не дивлячись на бої української армії з російськими орками, продовжують ремонтувати пошкоджену інфраструктуру, щоб українці вдома не залишалися без електрики.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

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"Відвідав сьогодні енергетиків, які фактично працюють на передовій. Відзначив їх державними нагородами. Поки ворог руйнує наші мирні міста, енергетики героїчно роблять усе, аби наша країна продовжувала жити", – йдеться у дописі Дениса Шмигаля.

Від першого дня війни українські енергетики ремонтували об'єкти системи передачі поблизу найгарячіших точок
Від першого дня війни українські енергетики ремонтували об'єкти системи передачі поблизу найгарячіших точок

Від першого дня війни українські енергетики ремонтували об'єкти системи передачі поблизу найгарячіших точок
Від першого дня війни українські енергетики ремонтували об'єкти системи передачі поблизу найгарячіших точок

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Від першого дня війни українські енергетики ремонтували об'єкти системи передачі поблизу найгарячіших точок
Від першого дня війни українські енергетики ремонтували об'єкти системи передачі поблизу найгарячіших точок

Він додав, що від першого дня війни, працівники Київського регіонального центру обслуговування мережі ремонтували об'єкти системи передачі поблизу найгарячіших точок на Київщині: Василькова, Гостомеля та Нових Петрівців.

Від першого дня війни українські енергетики ремонтували об'єкти системи передачі поблизу найгарячіших точок
Від першого дня війни українські енергетики ремонтували об'єкти системи передачі поблизу найгарячіших точок

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Від першого дня війни українські енергетики ремонтували об'єкти системи передачі поблизу найгарячіших точок
Від першого дня війни українські енергетики ремонтували об'єкти системи передачі поблизу найгарячіших точок

Ситуація з електромережами

Ремонт електромереж відбувається практично щодня, не зважаючи на бої, артилерійські чи ракетні обстріли українських земель. Також ремонтні бригади повертають світло тисячам сімей у Києві, Київській та Донецькій областях. Наприклад, нещодавно аварійникам вдалося відновити електроенергію для 26 тисяч сімей.Загалом по всій країні знеструмленими залишаються понад 1000 населених пунктів.

Також зазначимо, що з початку війни лише в Київській області енергетики ДТЕК Ахметова змогли повернути світло близько 100 тис. сімей, які постраждали від обстрілу російських окупантів.

Ще понад 30 аварійних бригад компанії разом із військовими працюють над відновленням електроенергії в області у режимі 24/7. Загалом по всій країні знеструмленими залишаються понад 1 тисяча населених пунктів.

Раніше ми розповідали, що в роботі енергетикам допомагають термінали супутникового інтернету Starlink. Компанія Ілона Маска передала в Україну вже кілька партій, які розподіляють по областях.

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Для України найбільша проблема полягає в тому, що санкції Заходу вводитимуться не одразу всіма країнами, а в міру того, як знаходитимуть заміну російським енергоресурсам. Думаю, що цей процес може розтягнутися до кінця року, після чого вони дадуть повномасштабний ефект і в РФ почнеться глобальна економічна криза.

Олексій Кущ, економіст
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