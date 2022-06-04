Жителям Донецкой области возобновили электроснабжение — кто теперь со светом

Электроснабжение возобновили для 50 тыс. клиентов клиентов ДТЭК

27 пунктам вернули электроснабжение / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

За сутки 3 июня энергетики компании ДТЭК возобновили электроснабжение для 50 тысяч клиентов в Донецкой области.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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"В Донецкой области за прошедшие сутки мы заживили 27 населенных пунктов, вернули свет 50 тысяч клиентов. Это Бахмуцкий район, Славянский", — сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Сахарук добавил, что в большинстве домов ремонтные бригады за время войны возвращали свет по 5-10 раз.

Также он подчеркнул, что сейчас Днепропетровщина подвергается обстрелам, поэтому каждую неделю энергетики возвращают свет 3-5 тысяч потребителей.

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Где стабильная ситуация?

В то же время стабильная ситуация сохраняется на деоккупированных территориях, а именно на Киевщине, Черниговщине и Сумщине.

"На Киевщине сейчас завершаем точечное подключение для тех домов, жители которых возвращаются", – подчеркнул Сахарук.

Напомним, что в течение мая ремонтные бригады компании ДТЭК возобновили электроснабжение 579 населенных пунктов Донецкой области, вернув свет для 650 тыс. семей.

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Инициатива в Давосе

На Всемирном экономическом форуме в Давосе побывала компания ДТЭК и одной из своих главных знаковых миссий энергетики называли продвижение развития "зеленых" проектов и поиск иностранных инвесторов.

Проект называется "30 до 2030" и предусматривает, что в течении восьми лет, до 2030 года, мощности "зеленой" энергетики в Украине возрастут с 9 до 30 ГВт.

В этом вопросе наша страна надеется на поддержку европейцев, которым взамен предлагают поставки "чистой" энергии вместо российских ресурсов.

"Сегодня" ранее писали, кому ДТЭК бесплатно предоставили электроэнергии на 137 млн грн, а также рассказывали, как развитие зеленой энергетики в Украине поможет Европе.