Жителям Донецкой области возобновили электроснабжение — кто теперь со светом

За сутки 3 июня энергетики компании ДТЭК возобновили электроснабжение для 50 тысяч клиентов в Донецкой области.
Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.
"В Донецкой области за прошедшие сутки мы заживили 27 населенных пунктов, вернули свет 50 тысяч клиентов. Это Бахмуцкий район, Славянский", — сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
Сахарук добавил, что в большинстве домов ремонтные бригады за время войны возвращали свет по 5-10 раз.
Также он подчеркнул, что сейчас Днепропетровщина подвергается обстрелам, поэтому каждую неделю энергетики возвращают свет 3-5 тысяч потребителей.
Где стабильная ситуация?
В то же время стабильная ситуация сохраняется на деоккупированных территориях, а именно на Киевщине, Черниговщине и Сумщине.
"На Киевщине сейчас завершаем точечное подключение для тех домов, жители которых возвращаются", – подчеркнул Сахарук.
Напомним, что в течение мая ремонтные бригады компании ДТЭК возобновили электроснабжение 579 населенных пунктов Донецкой области, вернув свет для 650 тыс. семей.
Инициатива в Давосе
На Всемирном экономическом форуме в Давосе побывала компания ДТЭК и одной из своих главных знаковых миссий энергетики называли продвижение развития "зеленых" проектов и поиск иностранных инвесторов.
Проект называется "30 до 2030" и предусматривает, что в течении восьми лет, до 2030 года, мощности "зеленой" энергетики в Украине возрастут с 9 до 30 ГВт.
В этом вопросе наша страна надеется на поддержку европейцев, которым взамен предлагают поставки "чистой" энергии вместо российских ресурсов.
"Сегодня" ранее писали, кому ДТЭК бесплатно предоставили электроэнергии на 137 млн грн, а также рассказывали, как развитие зеленой энергетики в Украине поможет Европе.