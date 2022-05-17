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15 тисяч родин знову зі світлом: у яких областях ДТЕК продовжує відновлювальні роботи

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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17 травня, 14:46
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У Донецькій, Київській та Одеській областях продовжують відновлювати електропостачання
ДТЕК продовжує роботи у трьох областях
ДТЕК продовжує роботи у трьох областях / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

За минулу добу енергетики повернули світло для 15 473 родин у Київській, Одеській та Донецькій областях.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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На Донеччині працівники ДТЕК відновили електропостачання у 6 населених пунктах. Світло повернули для 14 458 родин у Бахмутському, Покровському, Волноваському та Краматорському районах.

"Без електроживлення залишаються понад 72 тисячі родин у 280 населених пунктах Донецької області. Найскладніші напрямки – Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Через бойові дії тут постійно пошкоджується електрообладнання. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України для того, аби проводити ремонти ліній", – повідомили в ДТЕК Ахметова.

Також енергетики ДТЕК завершують відновлювальні роботи на електромережах Київщини. За 16 травня світло повернули 683 родинам у Вишгородському та Бучанському районах.

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В Одеській області за минулу добу відновили електропостачання для 332 родин, що були знеструмленими через обстріли російських окупантів.

Раніше ми розповідали, як ДТЕК з початку російського вторгнення допомагає українським захисникам, і писали, чи відновили світло в Одеській області після ракетних обстрілів.

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