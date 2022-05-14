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Олександр Фоменко очолив ДТЕК Мережі

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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14 травня, 16:54
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Новий гендиректор змістив з цієї посади Івана Гелюха, який продовжить співпрацю з компанією як член Правління D.TRADING B.V.
Раніше новопризначений гендиректор очолював ДТЕК Одеські електромережі
Раніше новопризначений гендиректор очолював ДТЕК Одеські електромережі / Фото: LB.ua, Колаж: Сьогодні,

Генеральним директором компанії ДТЕК Мережі, яка управляє операторами системи розподілу в Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях та столиці, призначено Олександра Фоменка, який раніше очолював ДТЕК Одеські електромережі.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

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В компанії зазначили, що першочерговими завданнями новопризначеного керівника ДТЕК Мережі стане відновлення енергетичної інфраструктури, зруйнованої через бойові дії,та продовження розпочатих раніше проєктів цифровізації мереж та розвитку клієнтського сервісу.

"Наразі ДТЕК Мережі направив усі ресурси на те, щоб відновити мережі, що постраждали від бойових дій. Також компанія продовжить оновлювати мережі та робити їх "розумними" завдяки програмам з автоматизації і цифровізації. Клієнтоорієнтованість також залишається ключовим напрямком розвитку бізнесу", – прокоментував Олександр Фоменко.

"У компанії продовжать вибудовувати партнерські відносини з клієнтами, розвивати цифрові канали взаємодії з ними – сайти та чат-боти, працювати так, щоб бути еталоном надання послуг в Україні", – додав він.

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Що відомо про нового гендиректора?

Олександр Фоменко працює у ДТЕК з 2000 року. У різні часи очолював ПЕМ-Енерговугілля, Дніпрообленерго (зараз ДТЕК Дніпровські електромережі), Київенерго (зараз ДТЕК Київські електромережі).

З червня 2019 року призначений генеральним директором ДТЕК Одеські електромережі.

Допомога ДТЕК під час війни

За минулу добу 13 травня енергетики ДТЕК повернули світло 26 тисячам родин у 33 населених пунктах Одеської та Донецької областей.

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Так, енергетики ДТЕК Одеські електромережі повернули світло в 7 тисяч домівок, які були знеструмлені внаслідок ракетного удару і руйнування енергетичної інфраструктури.

На Донеччині світло повернули у 23 населених пункти в Покровському, Бахмутському, Волноваському та Краматорському районах. Електропостачання знову отримують 18 тисяч родин.

Також 13 травня аварійні бригади світло дали ще 462 оселі на Київщині. Роботи з відновлення знаходяться на фінальній стадії.

Нагадаємо, що компанія ДТЕК Ріната Ахметова скерувала 6 аварійно-ремонтних бригад та 28 спеціалістів, щоб прискорити відновлення зруйнованої залізничної інфраструктури. Після спроб зруйнувати енергетику, ворог перейшов до атак по залізничних вузлах та підстанціях.

Раніше ми писали, що у ДТЕК закликали енергокомпанії припинити співпрацю з Росією, яка використовує доходи від нафти і газу на ведення війни проти України.

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