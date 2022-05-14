Industry
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇧🇾 Динамо - Флора: відеоонлайн ⚡ Битва за "Азовсталь" 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Повернули світло в домівки: енергетики відремонтували електромережі на Одещині та Донеччині

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 травня, 13:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Світло повернули 26 тис. родин у 33 населених пунктах
Світло повернули в домівки українців і у Київській області
Світло повернули в домівки українців і у Київській області / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

За минулу добу 13 травня енергетики ДТЕК повернули світло 26 тисячам родин у 33 населених пунктах Одеської та Донецької областей.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

Реклама

Так, енергетики ДТЕК Одеські електромережі повернули світло в 7 тисяч домівок, які були знеструмлені внаслідок ракетного удару і руйнування енергетичної інфраструктури.

Протягом тижня електромонтери ДТЕК Одеські електромережі у цілодобовому режимі ремонтували мережі, щоб якнайшвидше повернути світло всім споживачам. Над відновленням мереж працювали 84 працівника та 24 одиниці техніки, – зазначають у компанії.

На Донеччині світло повернули у 23 населених пунктів у Покровському, Бахмутському, Волноваському та Краматорському районах. Електропостачання знову отримують 18 тисяч родин.

Наразі без світла мешканці 251 населеного пункту Донецької області. Найскладніші напрямки – Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Через активні бойові дії тут постійно пошкоджується електрообладнання та лінії електропередач. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоби проводити ремонти, – повідомили в ДТЕК.

Також 13 травня аварійні бригади світло дали ще 462 оселі у Київській області. Роботи з відновлення знаходяться на фінальній стадії.

Реклама

Робота на залізниці

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова скерувала 6 аварійно-ремонтних бригад та 28 спеціалістів, щоб прискорити відновлення зруйнованої залізничної інфраструктури. Після спроб зруйнувати енергетику, ворог перейшов до атак по залізничних вузлах та підстанціях.

Такі обстріли відбуваються з метою порушити постачання на фронт і загалом паралізувати залізничні перевезення – основу будь-якої економіки. Від електромереж Укрзалізниці залежить не тільки рух поїздів, а й електропостачання деяких прилеглих до залізничних колій населених пунктів.

Окрім цього, у ДТЕК закликали енергокомпанії припинити співпрацю з Росією, яка використовує доходи від нафти і газу на ведення війни проти України. Водночас керівництво Азовсталі вже планує, як відбудовуватимуть завод після перемоги.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ф'ючерси
Скільки коштує нафта
Фортеця Маріуполя
Все про символ незламності українців
Читати
Рейтинг
Енергетичні гіганти
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудівська Аравія) Saudi Aramco (Саудівська Аравія)
3
BP (Велика Британія) BP (Велика Британія)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Велика Британія) Royal Dutch Shell (Велика Британія)
Хто отримає вигоду від війни
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин?
Дізнатися
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Відновлення
Всередині світу Зеленського
Як вам нова обкладинка Time?
Енергетичне паливо
Світовий видобуток вугілля (тонн у 2021 р.):
1
Китай Китай
3,92 млрд
2
Індія Індія
793 млн
3
Індонезія Індонезія
576 млн
4
США США
528 млн
5
Росія Росія
470 млн
6
Австралія Австралія
429 млн
7
ЄС ЄС
329 млн
Майбутнє ринку вугілля
Ембарго на нафту
В ЄС дозріли для ізоляції РФ
Читати
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
39,56
37,68
42,63
32,99
-
37,74
42,63
32,36
-
37,59
42,59
31,50
-
-
44,74
36,13
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
33,97
-
37,68
44,70
33,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти