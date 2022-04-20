Альтернатива знайшлася легко: найбільший нафтопереробник Японії відмовився від нафти РФ

Найбільший японський нафтопереробник Eneos Holdings відмовився купувати російську нафту через війну РФ проти України

Ще одна компанія відмовилась від ресурсів РФ / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Світові компанії відмовляються працювати з Росією та купувати у неї різного виду товари через війну, що вона розв'язала проти України.

Ще одна нафтопереробна компанія з Японії заявила, що не купуватиvt російську нафту, поки не розв'яжуться проблеми, пов'язані з війною в Україні. Про це повідомляє Reuters.

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Альтернативу російській нафті вже знайшли

Постачати нафту японська компанія тепер планує з країн Близького Сходу. Проте джерела розподілятимуть, аби не увійти в нову залежність.

"Наразі ми маємо намір отримати альтернативи від існуючих торгових партнерів, таких як Саудівська Аравія, Абу-Дабі та Кувейт, але ми продовжимо наші зусилля з диверсифікації наших джерел, щоб зменшити залежність від Близького Сходу в майбутньому", – заявив голова компанії Цутому Сугіморі.

Нещодавно японська національна валюта єна упала проти долара США. За словами Сугіморі, слабка єна, як правило, позитивно впливає на нафтову промисловість Японії, оскільки вона підвищує її конкурентоспроможність в експорті.

Тепер Eneos Holdings планує підвищити якість роботи та збільшити експорт, адже ситуація для цього дуже сприятлива.

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Як ембарго на нафту та газ може змінити економіку РФ

Раніше "Сьогодні" поспілкувалися з фінансовим аналітиком та економістом Олексієм Лупоносовим і дізналися, чому всі так прагнуть запровадження ембарго на російські ресурси.

За словами експерта, це одна з необхідних умов для того, щоб зупинити війну проти України.

"Наводилася статистика про те, що близько 40 млрд євро лише за енергоресурси було переведено до РФ Євросоюзом, а допомога, надана за цей же час Україні від ЄС, становила лише 8 млрд", – пояснює Лупоносов.

У зв'язку з цим постає питання – як світова спільнота зможе приборкати Путіна, якщо тільки за енергоресурси і лише від країн ЄС він отримує близько 40 млрд євро за 40 днів, тобто майже по мільярду на день.

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"Тому вимога стратегів з усіх країн, які нас підтримують, полягає в тому, щоб Росію припинили підживлювати живими грошима", – розповідає аналітик.

Путіну потрібно платити зарплати тим самим військовим і налагоджувати нові канали експорту через Китай. Зупинити це можна, перекривши потік валют у Росію, а цьому допоможе ембарго на енергоресурси.

Про те, чи зможе це швидко спрацювати і дати результат, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" також розповідали, як Путін війною в Україні знищує життя простих росіян, і розповідали, як ембарго на нафту змінить їхнє життя назавжди.