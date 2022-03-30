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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Ціни на нафту різко підскочили — як на це вплинула Україна

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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30 березня, 12:12
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На ринок нафти тисне чимало подій – як війна Росії в Україні, так і ситуація в Китаї
Ринок нафти поки доволі нестабільний
Ринок нафти поки доволі нестабільний / Фото: Getty Images, Reuters, Колаж: Сьогодні

На тлі обмеженої пропозиції і перспективи нових західних санкцій проти Росії ціни на нафту марок Brent та WTI 30 березня 2022 року звернули з курсу падіння на курс зростання, фактично компенсувавши втрати попереднього дня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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Зокрема, фʼючерси на нафту марки Brent 30 березня зросли на 0,8% – до 111,09 долара, компенсувавши падіння на 2% на попередній сесії. Ф'ючерси на американську нафту WTI зросли на 0,8%, до 105,06 долара за барель, компенсувавши падіння на 1,6% у вівторок, 29 березня. За даними Investing, станом на 11:30 за київським часом вартість марок – 109,54 дол/бар. та 106,21 дол/бар. відповідно.

За інформацією аналітиків Haitong Futures, волатильність цін свідчить про вкрай чутливі настрої інвесторів, ситуація буде більш ясна після того, як люди побачать реальні зміни.

Від чого змінюється вартість нафти?

На попередній сесії ринок різко впав після того, як Росія пообіцяла згорнути воєнні дії навколо Києва, але повідомлення про бойові дії не припинялися. Як бачимо, ціни відновлюються, а це, за словами аналітиків Commonwealth Bank, означає, що ринок відчуває сильний скептицизм щодо будь-якого прогресу в переговорах.

За інформацією Reuters, на вартість нафти тиснуть різні події:

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  • перспективи введення санкцій Сполученими Штатами та їхніми союзниками щодо більшого числа секторів російської економіки доволі високі;
  • Саудівська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати, ключові члени ОПЕК+, заявили, що група не вживатиме ніяких заходів проти Росії за її вторгнення в Україну, а метою групи є тільки стабілізація ринку, а не участь у політиці;
  • посилення обмежень на пересування і карантину в багатьох містах Китаю.

Експорт нафти з РФ різко скоротився

З 17 по 23 березня експорт нафти з РФ скоротився більш ніж на чверть проти попереднього тижня.

Показники експорту почали знижуватися відразу після того, як багато країн – споживачів російської нафти почали шукати інших партнерів через напад РФ на Україну.

Як свідчать дані Bloomberg, у середньому за добу постачання в Росію трималося на рівні 495 300 тис. т. Це на 26,4% менше, ніж на попередньому тижні.

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Такий рівень постачання еквівалентний приблизно 3,63 мільйона барелів на день.

Нагадаємо, що українські енергетики закликали західні країни якнайшвидше відмовилися від російської нафти та газу.

Раніше ми також розповідали, як Індія пояснює співпрацю з агресором, продовжуючи імпортувати нафту Urals.

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1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
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