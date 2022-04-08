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Ціни впадуть на дно? Що вирішить майбутнє нафти Brent та WTI

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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8 квітня, 18:40
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Якщо раніше нафта дорожчала через побоювання скорочення поставок з РФ, то зараз ситуація кардинально змінилася
Ціна на нафту залежить від кількох чинників
Ціна на нафту залежить від кількох чинників / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на нафту поволі знижуються, експерти прогнозують ще падіння на 3%. Серед причин називають відкриття країнами-споживачами стратегічних запасів.

Про це повідомляє Reuters.

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Так, у пʼятницю, 8 квітня, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,6%, до 100,03 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI втратили 0,4% до 95,67 долара за барель.

Нагадаємо, раніше ціни на нафту еталонних марок показали зростання через побоювання з приводу скорочення поставок з Росії через західні санкції, проте заплановане поживання країнами-споживачами 240 млн барелів з надзвичайних запасів компенсувало це.

Що обмежить зростання цін?

Обмежити зростання цін у короткостроковій перспективі може екстрений викид нафти, що становить близько 1 мільйона барелів на день з травня до кінця року. Однак така стратегія не покриє повністю втрачені обсяги через західні санкції проти агресора.

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Незважаючи на те, що це найбільший викид з моменту створення запасів в 1980 році, він не зможе в кінцевому підсумку змінити основні принципи ринку нафти. Ймовірно, це затримає подальше збільшення видобутку у ключових виробників, — відзначають аналітики ANZ Research.

Поряд з вищезазначеним є одна річ, яка обмежить і падіння цін на енергоресурс найближчим часом — це ембарго на російську нафту.

Що буде з цінами далі?

Аналітики Reuters стверджують, що у довгостроковій перспективі ціни на нафту можуть продовжити висхідний імпульс через дефіцит пропозиції та вимоги хеджування для протидії високій інфляції.

"Геополітична напруженість, швидше за все, буде підтримувати зростання цін на нафту найближчими днями, попри зусилля, зроблені США і їх союзниками", – сказала Тіна Тенг, ринковий аналітик CMC Markets APAC & Canada, маючи на увазі скоординований випуск нафти країнами-споживачами.

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Однак раніше в коментарі "Сьогодні" аналітик RoboForex Андрій Гойлов заявив, що ціни на чорне золото мають тенденцію до зниження, щоправда, короткострокового. За словами експерта, можна передбачити падіння нафти марки Brent до 88 доларів за барель, натомість легка WTI може подешевшати до 82 доларів за барель. Обидві марки мають до цього потенціал.

На противагу іноземних аналітиків, Гойлов заявив, що зростання цін зараз відбувається не лише через геополітичну напруженість. Головна причина – у монетарній політиці провідних Центробанків, що призвела до зростання інфляції у світовому масштабі.

Нагадаємо, як підрахували в Раді економічного аналізу Франції, збитки європейських країн від повної заборони на імпорт енергоресурсів із РФ становитиме всього 0,2-0,3% валового національного прибутку. Тобто один дорослий європеєць втратить у середньому 100 євро.

Ми також писали, хто є головними споживачами російської нафти.

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